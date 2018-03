Rifiuti. Operazione ‘Terre d’oro’: 5 arresti, 18 indagati, sequestri per 3 mln

ABRUZZO. Maxi operazione della Forestale nell’area metropolitana di Pescara e Chieti in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina.

Cinque persone finite in manette, inoltre è scattato il sequestro per equivalente di 3 milioni di euro, la notifica di 18 avvisi di garanzia ed il sequestro di oltre 400.000 metri cubi di rifiuti.

E poi ancora il sequestro di tredici mezzi pesanti, la perquisizione di tredici imprese tra Pescara, Chieti, Milano e Roma. I reati contestati sono attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali e discarica abusiva.

Quattro imprenditori sono stati oggetto della misura cautelare degli arresti domiciliari ed uno della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese.

Nell’operazione sono impegnati circa 100 forestali, 30 pattuglie operative ed un elicottero del Corpo forestale dello Stato.

L’attività di polizia giudiziaria, eseguita dal Corpo forestale dello Stato è coordinata dal Comando Provinciale di Pescara, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila.

Per i dettagli è convocata conferenza stampa alle ore 11.00 presso il Comando Regionale Abruzzo del Corpo forestale dello Stato.

INDAGATA ANCHE LA SUORA VERA D’AGOSTINO, SORELLA DELL’EX ASSESSORE ARRESTATO



Tra gli indagati figura anche la suora Vera D’Agostino, sorella dell’ex assessore al Comune di Chieti, Ivo D’Agostino, arrestato per violenza sessuale nell’ambito dell’inchiesta sull’assegnazione delle case popolari.

La sorella Vera in qualità di legale rappresentante della “Associazione Fondazione figlie dell’amore di Gesù e Maria –Onlus” avrebbe permesso lo scarico senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza del piano di utilizzo di rifiuti e materiali vari realizzando così una discarica abusiva sul terreno di sua proprietà nel Comune Chieti.

Si tratta di terre e rocce per un quantitativo stimato di 31mila metri cubi provenienti dai cantieri Iezzi Costruzioni srl di viale Abruzzo in Chieti (2011), Ikea di San Giovanni Teatino (2010-2011) cantiere Raccordo Stradale S.S. 81 Bucchianico – Guardiagrele (2010), Opera Costruzioni srl di via Socrate in Pescara (2011) e dal cantiere di Colanzi Pietro di via Caravaggio – via Ferrari in Pescara (2010), cantieri e imprese estranee alle accuse.

Insieme alla suora sono indagati anche Filippo Colanzi, Carmen Pinti, Gianluca Milillo, Massimiliano Di Cintio.

TUTTI I NOMI

Le persone finite agi arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata "Terre d'oro", accusati a vario titolo e in concorso di diverse fattispecie di reati ambientali, sono:

1) Filippo Colanzi di 50 anni di Chieti,

2) Carmen Pinti di 47 anni di Bucchianico (Chieti),

3) Gianluca Milillo di 43 anni di Sulmona (L'Aquila),

4) Massimiliano Di Cintio di 42 anni di Pescara.

Infine la misura dell'interdizione dall'attivita' lavorativa e' scattata per Emanuele Colanzi di 26 anni di Guardiagrele (Chieti).

Gli altri indagati sono

Bruno Maria Bazzoni di 69 anni di Brescia,

Giuliano Garavello di 56 anni di Forli'-Cesena,

Alberto Voltolina di 43 anni di Chioggia (Venezia),

Antonio Di Muzio di 52 anni di Chieti,

Remo Alessandro Ghignone di 74 anni di Milano,

Vera D'Agostino di 56 anni di Moscufo (Pescara),

Enzo Perilli di 49 anni di Atri (Teramo),

Carmine Rafani di 66 anni di Bucchianico (Chieti),

Carla Rubino di 66 anni di Bucchianico (Chieti),

Luigi Renzitti di 65 anni di Penna Sant'Andrea (Teramo),

Ernano Natale di 65 anni di Montesilvano (Pescara),

Osvaldo Amico di 48 anni di Lecce,

Doriana Buccarello, di 44 anni, Svizzera.

RIFIUTI SPECIALI SMALTITI ILLECITAMENTE PER GUADAGNARCI

Con l’operazione che ha portato agli arresti di oggi si è «bloccato un importante smaltimento illecito di rifiuti speciali, terre e rocce da scavo», secondo il Comando Provinciale di Pescara del Corpo forestale dello Stato che da due anni indaga nell’operazione “Terre d'oro”.

Sono state eseguite stamane quattro misure cautelari degli arresti domiciliari a carico dei vertici e di tecnici della Emoter srl, prima denominata Emoter sas, ed Eco Strade sas; eseguita anche una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio d’impresa all’amministratore unico della Emoter Lavori; il sequestro di sette siti ove sono state smaltiti i rifiuti speciali, oltre 400.000 metri cubi, pari a circa 500.000 tonnellate di terre e rocce da scavo spostate, con la creazione di altrettante discariche abusive con una superficie complessiva di circa 10 ettari.

La Forestale ha anche eseguito il sequestro preventivo di 13 autocarri per il trasporto e per lo scarico delle terre e rocce da scavo utilizzati dalla ditta Emoter Lavori.

Infine sono stati sequestrati circa 3.000.000 di euro derivanti da illecito profitto per la cessione di terre e rocce da scavo in difformità o in mancanza del piano di utilizzo e per il mancato sostenimento dei costi per il corretto smaltimento del rifiuto. Il sequestro è stato eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza del GICO di L’Aquila

In pratica dai calcoli degli inquirenti lo smaltimento illecito dei rifiuti avrebbe comportato un illecito arricchimento di circa3mln di euro per le imprese accusate.

LE DITTE COINVOLTE

Sono state eseguite anche tredici perquisizioni nelle sedi legali di altrettante imprese tra Pescara, Chieti, Milano e Roma.

Diciotto sono gli indagati, denunciati a piede libero, che a vario titolo ed in concorso tra loro hanno partecipato all’ipotesi delittuosa (proprietari di terreni compiacenti, professionisti ecc...).

Sette le società coinvolte: E.co. Strade s.a.s., la Emoter s.r.l. e la Emoter lavori s.r.l. con sede legale a Chieti, Energia Verde Spa, con sede legale in Assisi (PG), Soim srl con sede legale in San Giovanni Teatino (Ch), Saline srl con sede legale in Montesilvano (PE), Akka srl con sede legale in Roma, l’Associazione “Fondazione Figlie Dell’amore Di Gesù E Maria - Onlus”, sono interessate da provvedimenti sanzionatori di illecito amministrativo dipendente da reato, in applicazione della specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, poiché traevano interesse e vantaggio dai reati imputati.



L’indagine nasce sul finire del 2011 grazie al ruolo di polizia di prossimità che viene svolto dai reparti del Corpo forestale dello Stato. Il Nucleo di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) di Pescara, su un cantiere nella zona di Pescara, accertò delle irregolarità sulla manipolazione di rocce e terre da scavo e sulla relativa documentazione accompagnatoria.

In particolare, la ditta esecutrice dei lavori produceva agli agenti di polizia giudiziaria della Forestale documentazione accompagnatoria (cd. formulari) che è risultata fin da subito di dubbia provenienza. Elemento quest’ultimo riscontrato attraverso controlli documentali incrociati, da sommarie informazioni assunte da persone informate dei fatti e da una perquisizione eseguita nel 2013 a carico della ditta esecutrice dei lavori.



DOPPIA CONTABILITA’

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di una doppia procedura di contabilità informatizzata: una ufficiale che veniva fornita agli organi di controllo che venivano di fatto ingannati; ed una occulta e interna nella quale venivano registrati, cantiere per cantiere, tutti i reali movimenti di terre e rocce da scavo, specificando la data, l’autista impiegato per il trasporto, il quantitativo giornaliero trasportato, il sito di carico e il sito di scarico.



La scoperta della doppia contabilità, frutto di una specifica conoscenza informatica da parte degli investigatori, ha permesso di togliere il tappo al vaso di pandora e di capire il giro seguito dai rifiuti: il loro smaltimento ha dato luogo a diverse discariche, sia su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, paesaggistico, sia su terreni ad elevata pericolosità idrogeologica (P3 Piano di assestamento idrogeologico della Regione Abruzzo) ed idraulica.

ALTERATO EQUILIBRIO DEL FIUME PESCARA

«Una sensibile alterazione degli equilibri dell'alveo del fiume Pescara».

Questo, come spiegato dal comandante regionale del Corpo Forestale, Ciro Lungo, è il grave effetto ambientale dovuto ai trasporti irregolari di terreno di scavo scoperti dal Cfs.

I danni all'ambiente porteranno a una prosecuzione dell'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, come confermato dal comandante Lungo.

«Accanto al centro commerciale Megalò abbiamo scoperto riporti illegali di terre da scavo che hanno variato il livello del suolo di un metro a monte e di quattro metri a valle», ha aggiunto il responsabile del Nipaf di Pescara del Corpo Forestale, Annamaria Angelozzi.

«Il sito di partenza e di destinazione sono sempre molto vicini», ha fatto notare sulla ridotta distanza tra i due cantieri, spiegando che gli accertamenti sono avvenuti «attraverso la consulenza dell'ingegner Francesco Napolitano dell'Università Sapienza di Roma, che ha analizzato l'area del centro commerciale con ortofoto e rilievi sul posto».

In pratica secondo gli inquirenti aver sversato le terre in quelle aree ha di fatto alzato il livello dei terreni influendo direttamente sulle aree di espansione del fiume che così non esonderebbe più a quell’altezza ma più a valle. Proprio lo scorso anno si è verificata la più imponente esondazione del fiume Pescara dal 1993 in un’area molto vasta.





RIFIUTI IMPIEGATI ANCHE DURANTE LAVORI AL MEGALO’

Come nel caso del centro commerciale Megalò 1 ove sono state riempite aree a monte e a valle del centro commerciale, tra cui anche una cassa di espansione del fiume Pescara, per una superficie complessiva di circa 8 ha. Dai rilievi del Genio Civile sono stati stimati riempimenti fino a 3 - 4 metri in destra idraulica del fiume Pescara, a valle del centro commerciale alterando in modo significativo l’equilibrio idraulico del corso d’acqua.



CHE COSA DICE LA LEGGE

La normativa sulle terre e rocce da scavo prevede che possano essere trasportate o spostate in sito o ex sito sulla scorta di un piano di utilizzo notificato alle autorità, altrimenti sono da considerarsi rifiuti speciali classificabili con codice CER 17.05.04. Nei cantieri oggetto di verifica in “Terre d'oro” il piano di utilizzo veniva completamente disatteso ovvero si riscontrava l’assenza dello stesso.

Nel corso delle indagini é emerso che il fine perseguito era quello di limitare i costi di trasporto e, contestualmente, di evitare i costi di smaltimento del materiale di scavo o quello di campionamento e di analisi degli oltre 400.000 metri cubi manipolati.