Centro storico Capestrano, ok a ricostruzione

CAPESTRANO. Stima un fabbisogno complessivo per la ricostruzione del centro storico di circa 23,6 milioni il piano di di Ricostruzione del centro storico di Capestrano, il cui nulla osta è stato sottoscritto, presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, dal titolare dell'USRC, Paolo Esposito, e dal Sindaco di Capestrano, Giuseppe Marulli. Presenti, i progettisti dell'ATP incaricata della redazione del Piano, rappresentati dagli architetti Gianlorenzo Conti e Luca Carosi. La firma del Nulla Osta segue la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Provincia dell'Aquila, avvenuta ieri, e conclude la fase di programmazione delle risorse, permettendo al Comune di impegnarsi per gli interventi di ricostruzione.

Del fabbisogno stimato di oltre 23 milioni, 20 sono per la ricostruzione privata e circa 3,6 milioni per interventi su edifici di proprietà pubblica, sulle reti dei sottoservizi e sugli spazi urbani. Gli interventi programmati con il Piano di Ricostruzione si affiancano a quelli sulle reti dei sottoservizi e sulla casa Comunale, già finanziati attraverso i Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 24/2010 e n. 64/2011, ed a quelli sull'edilizia per il culto, già ricompresi nel programma di interventi MIBAC. Con quello di Capestrano sale a 37 il numero di Piani per i quali si è concluso l'iter di formazione, corrispondenti ad un valore complessivo di interventi programmati per complessivi 2,3 miliardi di euro, di cui 2 per interventi privati e 293 milioni di euro per quelli pubblici.