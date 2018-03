Angelo Muraglia nuovo direttore sanitario della Asl di Teramo

TERAMO. E’ stato nominato il Direttore Sanitario della ASL teramana: si tratta del dottor Angelo Muraglia, 58 anni, uno dei professionisti già in forze alla Direzione delle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, a Pescara.

Una laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione in Chirurgia Generale, una in Chirurgia Vascolare e una in Medicina Legale. Master in “Clinical Risk management”, Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali, nonché innumerevoli corsi di formazione a corredo delle sue specializzazioni.

Nel suo curriculum, oltre alla Direzione del 118 della ASL di Lanciano-Vasto, si conta prima l’incarico da Responsabile di Progetto su “Rischio Clinico e sicurezza delle cure” presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, poi quello di Dirigente del Servizio Attività Ispettive e Controllo Qualità presso la Direzione Regionale delle Politiche della Salute, fino alla prestigiosa Direzione dell’Agenzia Sanitaria Regionale, dal gennaio del 2011 all’aprile del 2013.

«Dunque, un tecnico esperto di programmazione sanitaria», fa notare il manager Fagnano, «di appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie, di rischio clinico, ma che si è anche attivamente occupato di “comunicazione pubblica”, avviando campagne regionali di informazione sanitaria, promuovendo la pubblicazione della “Carta dei Servizi Sanitari Regionali” (inviata a tutte le famiglie residenti in Regione Abruzzo) e sostenendo concretamente le attività di Audit Civico in collaborazione con l’AGENAS e le Associazioni di Cittadinanzattiva, al fine di rilevare sistematicamente la qualità percepita dai cittadini del Servizio Sanitario Regionale. Una nota, quest’ultima, che lo definisce anche come professionista abruzzese della Sanità tra i più attenti ai bisogni dei cittadini/utenti, proiettato in quell’ottica, tanto cara all’Avv. Fagnano, di porre davvero il paziente al centro dell’attenzione dell’intero sistema sanitario».