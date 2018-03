Esuberi all'Iper: l'azienda torna sui propri passi nel Pescarese

PESCARA. La Finiper torna sui suoi passi, dopo aver annunciato ai sindacati 55 esuberi nel punto vendita Iper di Citta' Sant'Angelo. Ieri mattina, nel corso di un incontro convocato dal sindaco del centro angolano Gabriele Florindi con l'obiettivo di mediare tra le parti, il direttore generale della Finiper Christophe Mosca ha annunciato che non ci saranno licenziamenti e che la questione degli esuberi si risolverà senza mandare via gli addetti anche se ci sono comunque delle difficoltà per il punto vendita del Pescarese e per il gruppo, nonchè per il settore più in generale del dettaglio la trattativa con i sindacati si aprirà mercoledì (alle 10).

Nei giorni scorsi c'era stato un primo incontro tra il livello locale dell'Iper e i sindacati e di fronte all'annuncio dei 55 esuberi c'era stata una chiusura totale da parte dei rappresentanti dei lavoratori che hanno respinto senza se e senza ma l'ipotesi del licenziamenti e la Fisascat Cisl, rappresentata da Davide Frigelli, ha chiesto l'intervento del sindaco che non si è assolutamente tirato indietro. Peraltro a fine anno si concludono all'Iper Pescara i tre anni di contratti di solidarietà promossi per fronteggiare il problema degli iniziali 48 esuberi.

«La nostra presa di posizione - commenta Frigelli - ha fatto diventare il problema di carattere nazionale e la questione e' stata rivista ma la trattativa si apre mercoledì». All'incontro c'erano anche il capo area Patrick Charreton, la direttrice del punto vendita di Città Sant'Angelo Michela Bettoni, e l'ex capo area Giampiero Lanzarotti. Per i sindacati c'erano Leonardo Piccinno, sempre per la Fisascat, Lucio Cipollini per la Filcams Cgil e Mario Miccoli per la Uiltucs, oltre ai rappresentanti interni.

Negli ultimi tre anni l'organico dell'Iper Pescara si e' gia' ridotto, dopo una dichiarazione di esubero di 48 unita'. L'obiettivo e' stato raggiunto tra la mobilità volontaria, la fuoriuscita di altre persone, e la solidarieta' al 21 per cento.

Oggi i dipendenti sono 247.