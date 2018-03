Asl Teramo cerca centralinisti e magazzinieri: bocciato il 97% dei candidati. L’ira dei disoccupati

TERAMO. Centralinisti, magazzinieri e addetti all'immissione dati: queste le figure professionali che l’Asl di Teramo cercava circa un anno fa.

A dicembre 2013, infatti, l’azienda sanitaria locale, ha emesso 3 bandi per un totale di 39 posti di lavoro secondo l’articolo 16 della legge 56 che impone di procedere pescando dai Centri per l’Impiego per le qualifiche fino al livello B. Si tratta di una legge che dà la priorità alle persone con reddito basso, figli a carico e anzianità di iscrizione.

Non solo la selezione è stata lunghissima (dopo un anno è ancora parzialmente in corso) ma i risultati sono stati disastrosi e decine di disoccupati che attendevano di essere assunti sono nella disperazione più totale. Il 97% è stato bocciato.

«Mano pesante dei selezionatori», denunciano in una lettera i disoccupati che oggi si appellano al presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, e all’assessore alla Sanità, Silvio Paolucci. Secondo i candidati già nei mesi scorsi ci sarebbe stata una parziale marcia indietro della Asl che decise quindi di assumere, per il tramite di una agenzia interinale, persone che lavoravano con ditte esterne ma che non erano nella graduatoria dei Centri per l’Impiego.

Dopo un anno il bando è ripartito. Si giunge quindi a fine estate con la chiamata dei disoccupati per sostenere la prova pratica di idoneità che consiste in una prova «atta a verificare che le persone, comunque dotate di un titolo, potessero svolgere le loro mansioni».

«L’articolo 16», sottolineano i disoccupati, «non prevede il concorso proprio perché si parla di qualifiche in cui non è richiesta una grande preparazione scolastica». La prova o meglio il suo esito si è trasformato in una autentica tragedia.

NUMERI IMPRESSIONANTI

I numeri parlano chiaro: su 129 centralinisti che hanno fatto domanda e dei 64 che sono risultati in regola secondo la graduatoria, solo 5 sono risultati idonei ed i restanti tutti non idonei.

Per la qualifica di magazziniere a fronte dei 130 che hanno fatto domanda e dei 36 che sono risultati in regola secondo la graduatoria solo 5 sono risultati idonei. In sostanza il 97% delle persone che hanno fatto domanda sono state ritenute inidonee a svolgere tali mansioni e se un piccola percentuale lo era per mancanza di titoli corrispondenti al bando buona parte lo è diventata in seguito alla prova di idoneità.

«La prova pratica di idoneità, tuttora in corso in un profilo, da mera e pura formalità che precede l’assunzione», denunciano i disoccupati, «si è trasformata in una prova stile sette fatiche di Ercole in cui l’errore non è ammesso e anche se uno risponde bene vi sono anche domande le cui risposte e relativo esito è demandato alla libera interpretazione della commissione».



«LEGGE NON RISPETTATA»

Inoltre secondo i disoccupati esclusi non sarebbe stata rispettata nemmeno la legge secondo la quale la selezione dovrebbe essere pubblica, consistere in prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative riferite alla qualifica o profilo di assunzione e tese ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato e non a stabilire graduatorie di merito. «Come possa poi essere pubblica una prova pratica a porte chiuse rimane un mistero», denunciano gli esclusi.

Eppure meno di qualche mese fa un caso simile era accaduto alla Asl di Pescara ed i bocciati avevano ottenuto l’annullamento della prova dal Tar.

«Ci auguriamo che prima che la situazione diventi seria siano il governatore della regione o l’assessore alla sanità ad intervenire per restituire a quei disoccupati oltraggiati ed umiliati il loro diritto ad avere un lavoro ed un trattamento umano che tenga conto anche delle loro condizioni di indigenza», dicono i lavoratori.

Ora anche loro potrebbero rivolgersi al Tar ma leggendo il verbale delle graduatorie degli idonei e delle relative assunzioni il tempo di assunzione è stato ridotto da 12 a sei mesi «e la Asl si è riservata la facoltà di licenziare gli assunti anche immediatamente e senza preavviso qualora vi fossero assunzioni a tempo indeterminato».

Quindi, il costo di un ricorso sarebbe inferiore allo stipendio eventualmente percepito in caso di vittoria e una eventuale conferma sarebbe ovviamente impossibile.