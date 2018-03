Ci risiamo, dalla D’Annunzio rispuntano le minacce di querela

CHIETI. Il direttore generale della D’Annunzio, Filippo Del Vecchio, non ha gradito la ricostruzione della sua mail che chiedeva ai Senatori di essere «impermeabili» verso l’esterno e di non far filtrare le notizie sulla stampa.

E minaccia sfracelli giudiziari con un’altra mail inviata ai componenti del Senato accademico.

«Il giornale on line il cui link è qui ripotato afferma che io avrei accusato tre Professori senatori di essere quelli che gli passano le informazioni. Questo sarà oggetto di querela di falso da parte mia. Domani stesso darò mandato all'avvocato.

Quanto al resto ribadisco che non temiamo la pubblicazione di alcunché poiché operiamo in piena correttezza e trasparenza. I commenti invece che il soggetto fa sulle informazioni che riesce ad avere ricadono tutti nella sfera delle sue responsabilità e, nel farli, penso che ponderi il rischio di doverne rispondere giudizialmente, come in questo caso».



A stretto giro gli risponde la prof Augusta Consorti, uno dei Senatori citati nell’articolo, che gli spiega come la ricostruzione paradossale dei possibili sospettati era solo un “divertimento” e non un’accusa. Ecco il testo della mail.

«Caro Direttore, pensando di essere tra i tre senatori che hai menzionato, mi preme

rassicurare innanzitutto te ed anche tutti gli altri colleghi che mi leggono che non mi sento sotto accusa, né tantomeno offesa dalla paradossale ricostruzione giornalistica. Sono pragmatica e preferisco che a parlare siano i fatti prima ancora delle narrazioni e delle ricostruzioni: nelle occasioni in cui non ero in linea con il pensiero prevalente o “unico” che emergeva dalle discussioni in Senato, seppure con grande rispetto, ho espresso chiaramente il mio dissenso con il voto, chiedendo risultasse a verbale, e mai una sola virgola è stata tolta o aggiunta, dunque, non ho mai avuto bisogno di altri strumenti per esprimere le mie opinioni. Ed ancora, quando pensavo che

l’operazione trasparenza dovesse salire di livello non ho avuto nessuna difficoltà a chiederlo ufficialmente. Riguardo l’articolo ti confesso che l’unica reazione che ho avuto nel leggerlo è stata quella del divertimento: mi è sembrata una ricostruzione che scimmiotta Agatha Christie in “dieci piccoli indiani”, e se anche questa mia mail

dovesse filtrare .... pazienza! Aggiungo che purtroppo il nostro Ateneo ha problemi talmente complessi e drammatici da affrontare che non possiamo né dobbiamo star dietro a innocue ricostruzioni giornalistiche, ho più volte detto che i giornalisti fanno il loro mestiere (bene o male - lo giudicano i lettori) noi preoccupiamoci del nostro ed in questo sono totalmente in linea con il Rettore che più volte ci ha chiesto di essere “impermeabili”. Un caro saluto”.



Sebastiano Calella





IL GIORNALE ANTIPATICO A TUTTI

Non perdo un secondo per spiegare e confutare le parole del direttore: chi vuole si rilegge l’articolo e si fa una idea.

Impiego 15 secondi, però, per ricordare che la storia delle vicende giudiziarie avviate da esponenti dell’università contro questo quotidiano inizia tanto tempo fa. Nel 2006 i vertici di allora dell’Ateneo richiedevano danni per oltre 1mln di euro, cifra che parla da sé e chiarisce molto bene i reali intenti di quella azione, ritirata poi solo alcuni giorni dopo grazie al ritrovato equilibrio dei più.

Poi, molto in là, ancora un’azione giudiziaria di chi, non abituato ad essere soggetto dei racconti della vita universitaria, si sentiva profondamente offeso per i “toni” utilizzati nelle nostre cronache lamentando danni e mancati traguardi per la nostra «campagna diffamatoria» che solo lui ed il suo avvocato avevano visto. Nel ricorso peraltro si raccontava fatti che veniva smentiti dal racconto pubblico che lo stesso ricorrente aveva fatto altrove. La verità come ben sappiamo è sempre difficile da scovare…

Dopo qualche anno anche in questo caso la marcia indietro.

Peccato che a distanza di tanto tempo ci si debba imbattere sempre più spesso in personaggi che hanno un enorme potere e intendono amministrarlo senza controllo e senza nemmeno avere la cultura di accettare lievi, e per niente ficcanti, critiche.



Tengo a ribadire al direttore e a tutti gli altri che ultimamente si sono sbizzarriti che criticare è ancora legittimo e per noi persino un dovere e sarebbe ora che questo sia un dato assodato. E continueremo a farlo fino a quando non riusciranno ad annientarci.

Ognuno è libero di credere e fare quello che ritiene opportuno, a noi francamente risultano stonati certi termini, certe argomentazioni e soprattutto certi regnanti.

In dieci anni chi presiede la D’Annunzio non sembra essere cambiato molto e questo rattrista.



Rattrista anche soprattutto il fatto che non si avverta lo stimolo di aprirsi alla comunità visto che l’università è cosa che deve appartenere al territorio e dovrebbe essere da stimolo per la crescita e la formazione. La trasparenza non ammette credenti non praticanti.

L’impressione che abbiamo è che si tenti di preservare ancora quella torre d’avorio impenetrabile che fu.

Ma più passa il tempo e più non ci si rende conto di quanto tutto questo sia anacronistico.

A noi non piace una università così, non piace una pubblica amministrazione amministrata così e non ci sono mai piaciute le prove di forza che hanno l’unico scopo di intimorire chi vuole raccontare i fatti.

Naturalmente ancora una volta sembra siamo gli unici a vedere e subire certe cose, nel silenzio globale di politica e istituzioni. Ed anche questo non ci meraviglia più.



Lo facciamo uno sforzo tutti quanti per migliorare questo Paese e riportarlo nel futuro?

a.b.