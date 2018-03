Sulmona, proposta di Confesercenti contro la desertificazione del centro storico

SULMONA. «Un intervento volto alla salvaguardia e alla valorizzazione del Centro Storico di Sulmona, contro la desertificazione».

È quanto sostengono Angelo Pellegrino, direttore dell’Officina dei Sapori e Pietro Leonarduzzi, vice presidente della Confesercenti Provincia dell’Aquila.

Il progetto sarà proposto prossimamente all’Amministrazione comunale di Sulmona; esso prevede la realizzazione di un Incubatore naturale d’imprese suddivise tra commerciali, turistiche e associative. Il Progetto ha l’obiettivo di sostenere il Commercio di vicinato ed incrementare la vivibilità del Centro.

«Potrebbe essere, al momento, una parziale risposta alla crisi, che invita comunque a non fermarsi e che spinge ad andare avanti su questa strada», affermano Pellegrino e Leonarduzzi.

Secondo i promotori, la finalità di questo Progetto è facilitare l’insediamento delle attività imprenditoriali nell’Area Centrale di Sulmona: per offrire opportunità di ampliamento a quelle già esistenti, come pure di avviarne di nuove. I locali identificati e quindi preposti, infatti, sono dislocati all’interno del perimetro ricadente nella zona entro le mura. Quanti decideranno di aprire un nuova attività, optando per uno degli immobili presenti e a disposizione, dovrebbero usufruire di contributi economici messi a disposizione dal Comune. Inoltre, il Progetto prevede agevolazioni tributarie per i proprietari che si impegneranno a mettere a disposizione i locali in proprietà ad un canone concordato con l’Amministrazione Comunale e calmierato rispetto ai parametri di mercato.

«La zona interessata dal progetto incubatore – evidenziano Pellegrino e Leonarduzzi – è quella del Centro Storico dove sono presenti una serie di locali dismessi e/o da riqualificare, mentre il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione sarà stabilito in un incontro per definire l’Accordo di Programma».

In sostanza, il Progetto, è una proposta positiva, perché potrebbe essere sinonimo di reazione e vitalità imprenditoriale nei confronti di una crisi generale del commercio che non esita a manifestarsi anche nei Centri Storici.