Fluad e vaccino antinfluenzale: due morti sospette anche in Abruzzo

CHIETI. Due morti sospette in Abruzzo legate alla vicenda vaccini.Si tratta di un uomo di 89 anni è deceduto in casa a Francavilla al Mare (Chieti). Dalle prime informazioni si sarebbe vaccinato lo scorso martedì forse proprio con il Fluad. In corso accertamenti.Il secondo decesso sospetto riguarda una donna di 89 anni e sarebbe avvenuto in casa, nel comune di Frisa (Chieti). I medici e la Asl valuteranno in base al referto. Sia in questo che nel caso dell'89enne a Francavilla al Mare, il vaccino è stato somministrato prima della segnalazione dell'Aifa sui lotti di Fluad e prima dello stop sulle dosi sospette.Nessuna ipotesi al momento è stata formulata.Al momento tuttavia i decessi vengono catalogati come «morte naturale».Il sostituto procuratore di Chieti, Marika Ponziani, ha aperto un fascicolo per la morte sospetta dell'anziano deceduto a Francavilla al Mare (Chieti). Al contempo il Pm ha ordinato l'autopsia e il perito verrà nominato nei prossimi giorni. Da quanto si è appreso è stato il 118 ad allertare i Carabinieri dopo che i parenti della vittima avevano confermato l'assunzione del vaccino.«Sulle morti sospette in Abruzzo si aprirà un'indagine scientifica ma, dopo aver ritirato tempestivamente i lotti di vaccini antinfluenzali segnalati, la campagna continuerà perché altrimenti il fattore di rischio è più alto».Lo dice l'assessore alla Sanità d'Abruzzo, Silvio Paolucci, dopo le due morti nell'area del Chietino.«Per quanto di competenza della Regione, le contromisure sono state quelle tempestive di ieri: le aziende hanno ritirato i lotti oggetto di attenzionamento secondo le disposizioni».

Secondo l'Aifa i casi di morte sospetta "ufficiali" sono ad oggi 29 novembre 2014 solo 12. Tra questi però non rientrano i due casi abruzzesi.