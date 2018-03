Il Tar boccia Asl Chieti e Croce rossa Vasto sul trasporto malati

PESCARA. Il Tar Pescara ha annullato la delibera Asl di Chieti che il 9 luglio scorso ha affidato alla Croce Rossa di Vasto il servizio di trasporto dei pazienti sottoposti alla Rmn (risonanza magnetica nucleare) nell’Itab (l’istituto di tecnologie avanzate biomediche) della d’Annunzio.

La sentenza accoglie il ricorso della Croce gialla, seconda classificata nella gara di appalto, che tra i motivi della sua opposizione cita l’anomalia della Cri che nello stesso tempo è affidataria del servizio di trasporto malati della Asl di Chieti e concorrente nella gara ad evidenza pubblica con un’offerta di trasporto con ambulanza al costo di 0,34 euro/km, addirittura meno di quanto la stessa Cri percepisce gestendo il servizio in convenzione.

Secondo la Croce gialla, le anomalie di questa gara di appalto non finiscono qui, perché nei documenti di gara non c’è traccia di nessun rilievo per l’offerta anomala dell’eccessivo ribasso.

Insomma di fatto il Tar si è sostituito alla commissione di gara che avrebbe dovuto rilevare questo aspetto che in un appalto qualsiasi fa escludere l’offerta risultata anomala.

Il bando di gara della Asl prevedeva la richiesta di un’ambulanza di 1° intervento, attrezzata e con l’anestesista a bordo per ovviare ai possibili problemi di reazione allergica, quando la Rmn viene effettuata con mezzo di contrasto. Quindi ora, con l’annullamento della delibera, la Asl è rimasta senza trasporto e chi si sottopone alla Rmn all’Itab non dovrebbe trovare l’ambulanza attrezzata per il 1° intervento prevista da questo appalto.

In realtà la Croce rossa di Vasto – che alla Asl di Chieti è molto presente – si è difesa appellandosi ad una precedente sentenza dello stesso Tar che riconosceva alla Cri la possibilità di partecipare a gare, ma solo dopo il primo gennaio 2015, mentre per tutto il 2014 restava in capo alla Cri – per la sua natura giuridica - la “precedenza” come affidataria del trasporto.

Però in questo caso la normativa europea sulla libera concorrenza viene violata perché la durata del nuovo appalto va ben oltre il primo gennaio 2015 e questo escamotage della delibera appena annullata equivaleva ad una scorciatoia per battere illegittimamente la Croce gialla ed altri eventuali concorrenti, come di fatto sarebbe accaduto.

In sostanza si è ripetuto lo stesso copione di una precedente sentenza sull’affidamento del servizio di trasporto, deciso il 30 dicembre scorso con una delibera Asl adottata un giorno prima del cambio di personalità giuridica della Cri. La Croce rossa infatti rimane privilegiata a livello nazionale, mentre i Comitati locali vengono equiparati alle altre società di soccorso e su questo aspetto il Tar si era già espresso parlando di “illegittimità parziale” nel dare in ogni caso la precedenza alla Cri. Ma di questo la Asl di Chieti evidentemente non ha tenuto conto, incappando in un’altra sconfitta giudiziaria. Domanda: se la Asl dovrà comunque assicurare il trasporto in ambulanza verso la Rmn, lo farà al costo più alto della convenzione precedente? Come politica del risparmio non c’è male.



