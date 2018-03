Asl Chieti, più personale all’Oncologia del SS. Annunziata

CHIETI. Alle 15,30 di ieri, nell’atrio dell’Oncologia dell’ospedale di Chieti (14° livello, corpo C del SS. Annunziata), c’erano ancora persone in attesa della terapia. Dentro il reparto erano appena entrati un paio di pazienti che sarebbero usciti non prima di due ore. Quindi per le persone in attesa – anziani accompagnati, qualche adulto da solo, una donna giovane un pò spaurita e forse stanca di aspettare – il ritorno a casa era previsto solo a sera inoltrata.

Tenuto conto che molti pazienti arrivano la mattina verso le 7,30 per i primi prelievi e per essere preparati alle terapie, l’attesa nel reparto sfiora le 12 ore, cioè una giornata intera, pesante per chi sta male e molto stressante per medici ed infermieri costretti a lavorare sempre in emergenza. Ieri infatti nel reparto di Chieti erano in servizio solo tre infermieri per la mattina (uno per le pratiche burocratiche) e due per il pomeriggio.



IL MANAGER ASL IMPONE AL SAPS UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI INFERMIERI

Ieri, sempre alle 15,30, il primario Clara Natoli non c’era, ma solo perché era scesa in direzione generale (fuori dall’ospedale) per sollecitare il manager ed il direttore sanitario della Asl a trovare una soluzione al disagio di malati, medici ed infermieri del suo reparto che una targa affissa all’ingresso definisce: “Centro di riferimento per lo studio dei tumori ereditari”.

Il manager, rientrando dalla pausa pranzo, ha trovato ad aspettarlo sia il primario Natoli che il suo vice Nicola Tinari, che già avevano sollecitato Tonino Flacco, direttore sanitario della Asl, ed ha chiesto ragione dei numeri segnalati anche sulla stampa (più infermieri a Lanciano, dove le prestazioni sono la metà di Chieti).



In realtà con il dg Zavattaro c’era anche Franco Giancristofaro, capo del dipartimento Saps (servizio aziendale professioni sanitarie) che si è trovato spiazzato perché i numeri degli infermieri in servizio effettivamente favoriscono Lanciano. E così il manager ha deciso che si cambia da subito, al massimo da lunedì: più infermieri sicuramente ad Oncologia di Chieti, recuperandoli dagli ambulatori e dalla Dermatologia, mentre tutte le preparazioni dei farmaci di Vasto e Lanciano saranno centralizzate ad Ortona, liberando così altri infermieri.

In sostanza dall’incontro in direzione generale è emerso che se è vero che il personale di Oncologia nella Asl di Chieti rispetta gli standard regionali, il Saps lo ha distribuito nei vari ospedali seguendo una logica che non è quella del numero delle prestazioni e questo avvalora l’ipotesi che da tempo qualcuno avanza in generale sui disservizi segnalati nella Asl e cioè che spesso dipendono dai dirigenti che pur incassano premi di risultato sempre più abbondanti. E così spesso il manager Zavattaro si trova in difficoltà di fronte alle proteste degli utenti, perché è circondato da un cerchio magico non sempre all’altezza dei problemi da risolvere. In questo caso sono state confermate le lamentele sull’organizzazione del lavoro degli infermieri, utilizzati dal Saps anche in disaccordo con i suoi referenti nei vari ospedali (come di recente a Lanciano).



LE DIFFICOLTÀ PER TROVARE LA DIREZIONE SANITARIA IN OSPEDALE

Mentre in direzione generale (fuori del SS. Annunziata) si decideva di potenziare il reparto di Oncologia di Chieti, alcuni pazienti accompagnati dai familiari, volevano raggiungere la direzione sanitaria interna (che prima si trovava al piano ingresso dell’ospedale) per protestare contro il disservizio evidente e ripetuto di questo reparto e contro i ritardi insopportabili, soprattutto in condizioni di malattia. Ma questi vecchi uffici sono vuoti ed un cartello avvisa che buona parte del servizio si è trasferita al Sebi (chissà quanti sanno cosa è il Sebi…) e cioè fuori dall’ospedale. Però lo stesso avviso assicura che all’11° livello corpo BC, “ci sono alcuni referenti, compreso un medico a disposizione del personale e dei cittadini”.

Ma a questo 11° livello la direzione sanitaria è ostinatamente chiusa, forse perché di mercoledì pomeriggio il personale – anche quello medico – non rientra. Eppure per giustificare il trasferimento della direzione sanitaria di presidio fuori dell’ospedale, i solerti dirigenti di cui sopra avevano assicurato che nell’edificio del SS. Annunziata rimaneva sempre qualcuno a disposizione degli utenti….



Sebastiano Calella