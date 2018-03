Asl Pescara, telefonate private dall’ufficio, indagati due dipendenti

PESCARA. Aveva l’obbligo di essere specchiatissimo per poter vigilare contro gli abusi nella pubblica amministrazione. Invece ora è oggetto di una inchiesta della procura di Pescara che lo accusa di peculato per aver fatto telefonate private con il telefono della Asl di Pescara.

Nei giorni scorsi il pm Giampiero Di Florio ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini per Federico De Nicola, dirigente amministrativo e manager anticorruzione (scelto per quest’ultimo incarico direttamente dal direttore generale Claudio D’Amario tra i dirigenti della Asl, visto che nessuno aveva risposto al bando per ottenere il posto) e Renato Muny Cytron che si occupa del coordinamento relazioni esterne.

Nel fascicolo dell’indagine sono finiti una lunga serie di tabulati telefonici inerenti gli anni 2012-2014. Tutto materiale fornito dall’Asl di Pescara su richiesta degli investigatori.

A far scattare l’indagine una serie di esposti anonimi arrivati alla procura e alla direzione dell’azienda sanitaria. Insomma un clima non esattamente idilliaco negli uffici ha fatto prima scattare gli esposti e poi l’indagine incastrando per ora, tabulati alla mano, i due dipendenti Asl.

Vecchie ruggini, screzi ma anche denunce e carte bollate sono all’ordine del giorno alla Asl soprattutto per vicende minime o infime magari dettate da antipatie o gelosie.

Alla squadra Mobile diretta da Pierfrancesco Muriana l’arduo compito di spulciare, numero per numero, le chiamate in uscita e verificarne l’utilità per il pubblico (la Asl di Pescara).

Motivi di lavoro? Motivi personali? Tra le tante effettuate «per motivo di ufficio» (ad esempio a medici ed impiegati della Asl) ne sono state trovate altre che l’accusa definisce «non giustificabili» con le mansioni che i due svolgono all’interno dell’azienda sanitaria.

Nel corso dell’indagine gli inquirenti hanno anche interrogato alcuni degli interlocutori telefonici che hanno confermato la natura non lavorativa delle conversazioni. E così sotto accusa sono finite un centinaio di telefonate. Una trentina quelle contestate a De Nicola per un totale di 150 minuti, secondi in più, secondi in meno. Alcune brevissime, altre più lunghe.



Destinatari delle chiamate una agenzia turistica di cui l’indagato è cliente da una decina di anni, sei chiamate al Ministero degli Esteri, una ditta di forniture militari di Ciampino, le scuole medie statali di Pescara ma anche gli uffici della Caripe e una serie di professionisti e conoscenti.

A Muny Cytron vengono invece contestate poco meno di 50 chiamate, per un totale di 90 minuti di conversazioni «non compatibili» con la sua attività lavorativa, insomma relazioni troppo esterne.

Così è risultato che dall’ufficio l’impiegato ha contattato un Hotel di Ischia (la chiamata è durata circa un minuto e mezzo), le Terme di Contursi, in provincia di Salerno (40 secondi), un ristorante, uno stabilimento balneare (quest’ultimo contattato due volte per un totale di 20 secondi), concessionarie automobilistiche, una tipografia. La polizia ha scoperto anche «svariate telefonate» all’utenza casalinga del dipendente e una serie di conoscenti.

Il clima alla Asl non è migliorato ed ora non si escludono le dimissioni del responsabile anticorruzione prima che intervenga la rimozione che dovrebbe scattare in automatico quando però le accuse saranno confermate.

A questo punto i due indagati hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati o produrre memorie difensive. Poi sarà il sostituto procuratore a dover chiedere il rinvio a giudizio o eventualmente l’archiviazione. La decisione finale spetterà al gip.

Alessandra Lotti