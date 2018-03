Al via vaccinazione antinfluenzale alla Asl Lanciano Vasto Chieti

CHIETI. Dalla prossima settimana i cittadini potranno rivolgersi alle sedi vaccinali della Asl Lanciano Vasto Chieti per partecipare alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, rivolta gratuitamente agli over 65 anni e alle persone che rientrano nelle altre categorie a rischio di complicanze qualora contraggano l’influenza.



Il Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) della Asl, diretto da Nicola Di Marco, ha acquistato 64mila dosi di vaccino antinfluenzale, distribuito alle sedi aziendali nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai quali potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini. L’anno scorso in provincia di Chieti aderì alla campagna il 59% della popolazione compresa nelle categorie a rischio, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è ora superare il 60% delle adesioni.



La prima a partire con le vaccinazioni sarà, lunedì 10 novembre 2014, la sede vaccinale di Vasto (via Michetti 86), seguita martedì 11 novembre dalle sedi di Chieti (via Valignani, Vecchio Ospedale), Francavilla al Mare (contrada Alento), Guardiagrele (via Anello), Gissi (via Italia, 1), Lanciano (Largo Don Minzoni). Mercoledì 12 novembre cominceranno le vaccinazioni a Tollo (via Principessa di Piemonte), San Salvo (viale De Gasperi), Atessa (piazza Garibaldi); giovedì 13 a Ortona (piazza San Francesco, 1), Casalbordino (via Portanuova), Casoli (via del Campo sportivo); venerdì 14 a Castiglione Messer Marino (via De Gasperi, 1) e Villa Santa Maria (via Roma, 32); lunedì 17 a San Giovanni Teatino (via Cavour); mercoledì 19 novembre a Orsogna (via G. Magno).



La vaccinazione è gratuita per le persone di età pari o superiore a 65 anni; bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. La Asl invita a vaccinarsi anche i medici, il personale sanitario di assistenza, i familiari e le persone comunque vicine ai soggetti ad alto rischio, nonché gli addetti alle Forze di polizia e i Vigili del fuoco.



Sul sito Internet della Asl Lanciano Vasto Chieti (www.asl2abruzzo.it) è disponibile il calendario aggiornato dei turni di apertura delle sedi vaccinali, con giorni, orari, numeri telefonici. Per tutti è consigliata la prenotazione.



Le sedi, i recapiti e gli orari dei centri di vaccinazione della Asl sono i seguenti



Atessa (dal 12/11/2014): piazza Garibaldi, telefono 0872.864295 - Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00;



Casoli (dal 13/11/2014): via del Campo sportivo, telefono 0872.989252 - Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00;



Casalbordino (dal 13/11/2014): via Portanuova (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.900598 - Giovedì dalle 15.00 alle 17.00;



Castiglione Messer Marino (dal 14/11/2014): Via Alcide De Gasperi 1 (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.978440 - Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00;



Chieti (dall’11/11/2014): via Valignani (Vecchio Ospedale), telefono 0871.345196 - Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00;



Francavilla al Mare (dall’11/11/2014): Piazza San Franco (sede distaccata del distretto sanitario), telefono 085.4917895 - Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00;



Gissi (dall’11/11/2014): Via Italia 1 (distretto sanitario), telefono 0873.947312 - Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;



Guardiagrele (dall’11/11/2014): Siesp - Via Anello (ospedale “Santissima Immacolata”), 0871.899308 - Lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30;



Lanciano (dall’11/11/2014): largo don Minzoni (distretto sanitario), telefono 0872.706966 - Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00;



Orsogna (dal 19/11/2014): Via G. Magno (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.867063 - Orario ordinario sede vaccinale;



Ortona (dal 13/11/2014): piazza San Francesco 1 (distretto sanitario), telefono 085.9173226 - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00;



San Giovanni Teatino (dal 17/11/2014): Via Cavour (sede erogativa distrettuale), telefono 085.4461324 - Lunedì dalle 15.00 alle 18.00;



San Salvo (dal 12/11/2014): Viale Alcide De Gasperi (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.5449215 / 0873.5449213 - Mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;



Tollo (dal 12/11/2014): Via Principessa di Piemonte (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.969099 - Orario ordinario sede vaccinale;



Vasto (dal 10/11/2014): via Michetti 86 (distretto sanitario), telefono 0873.308740 / 0873.308733 - Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;



Villa Santa Maria (dal 14/11/2014): via Roma 32 (distretto sanitario), telefono 0872.944308 - Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.