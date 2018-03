Ospedale SS. Annunziata, mancano i reattivi per il diabete

CHIETI. All’ospedale SS. Annunziata mancano le striscette per controllare il diabete. Lo denuncia con forza – e non è la prima volta – Aldo Cerulli, Cittadinanza attiva, che ha controllato di persona le lamentele dei malati che si sono presentati in ospedale per ritirare i reattivi che la Asl fornisce ai malati di diabete.

«Un ottantenne era proprio sconfortato – racconta Cerulli – era venuto da fuori e gli toccava tornare non si sa quando. Perché la gravità del fatto sta nelle dichiarazioni degli addetti al servizio e cioè che loro le ordinazioni le fanno secondo il fabbisogno reale. Poi qualche funzionario, di quelli che prendono il premio di produzione, taglia e non si rende conto del disagio che provoca negli utenti. A questo punto sarebbe meglio tagliare i premi piuttosto che i reattivi, anche perché sai quante striscette si possono comprare con quei soldi?»

Come in passato, però, anche questa denuncia di Cittadinanza attiva rischia di venire ignorata, come tante altre del resto perché i disservizi dell’ospedale sono come un bollettino di guerra quotidiano.

«Ogni giorno numero verde e Cup, liste di attesa e visite saltate. Le lamentele sono queste, i disagi che gli utenti segnalano sono sempre gli stessi da anni ed invece di diminuire, aumentano – aggiunge Mauro Massi, Tribunale del malato – io una proposta ce l’avrei: chiudere il numero verde ed il Cup, annullare le liste di attesa e quindi le visite farlocche, così respiriamo noi e respira l’ospedale. Mi candido per mettere io il lucchetto ai locali del numero verde e del Cup, così finisce questa storia di disservizi che nessuno vuole sanare».

In realtà le lamentele per il funzionamento a singhiozzo dei due numeri verde nei giorni scorsi forse erano causate da problemi della linea telefonica dei gestori, come ha spiegato il solerte ufficio stampa della Asl. Ma il problema è forse un altro e cioè lo strano funzionamento di questo numero verde (ne sono due), di cui si ipotizza da un momento all’altro il trasferimento a Lanciano.

Infatti i responsabili del servizio – non si sa perché – hanno creato due nuclei di lavoro differenti e separati e con il divieto di colloquiare tra loro. E sembra pure che gli addetti di uno di questi due nuclei siano scelti con qualche preferenza per la residenza a Lanciano, dove qualcuno è già rientrato, passando magari per Vasto. Il fatto è che la gestione di questi servizi da anni non sembra orientata a favorire l’utenza, così come il funzionamento del Cup, che è altra cosa rispetto al numero verde, ma che funziona male lo stesso e che dipende dagli stessi funzionari.

Come certifica il Tribunale del malato, tra l’altro sorpreso del fatto che l’Urp riceve reclami e segnalazioni che evidentemente non vengono prese in considerazione.



Sebastiano Calella