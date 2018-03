Ricostruzione L’Aquila, trovati altri soldi: arrivano 6 miliardi con la legge di Stabilità

L’AQUILA. Oltre 6 miliardi per la ricostruzione dell’Aquila e dei territori colpiti, di cui 5 miliardi e 100 milioni ex novo, nella legge di Stabilità.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio la senatrice Stefania Pezzopane, nel corso della conferenza stampa tenuta presso la sede del Comune dell’Aquila.

«Il lavoro di pressing condotto sul governo ha funzionato e possiamo rivendicare con orgoglio questo risultato, frutto del lavoro di squadra», ha detto la senatrice con soddisfazione .

Già da ieri Pezzopane aveva lasciato intendere, via social network, le buone notizie in arrivo «alla faccia», aveva aggiunti, «di gufi e sciacalli».

«Ringrazio il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha dimostrato attenzione e sensibilità per il nostro territorio», ha detto ancora la senatrice, «e insieme lui un ringraziamento va a Lotti e a Del Rio, che hanno mantenuto gli impegni per L’Aquila, inserendo i finanziamenti direttamente nel testo, senza la necessità di ricorrere ad emendamenti- prosegue la senatrice- Fondi freschi freschi, che arriveranno a L’Aquila, a cui si sommano i precedenti due miliardi, che negli ultimi 18 mesi abbiamo portato a casa, dimostrano che non solo questo governo non ci ha trascurato, ma che anzi si intravedono scenari per una effettiva svolta. Assurde e strumentali quelle prese di posizione del centrodestra e di qualche anima bella del Pd, che parlavano davvero in maniera ridicola di de profundis per L’Aquila. Se tutti i governi precedenti avessero fatto quello che Renzi e prima di lui, Enrico Letta, hanno fatto per noi, la ricostruzione non avrebbe subito i continui stop and go. La partita più importante l’abbiamo vinta. I nuovi fondi inseriti nella Legge di Stabilità sono vera linfa vitale e danno una grossa accelerata alla ricostruzione».

«I soldi sono scritti in bilancio non sono anticipazioni. Abbiamo lavorato senza fare schiamazzi - ha aggiunto Giovanni Lolli - siamo stati classe dirigente anche quando non eravamo al governo della Regione e del Paese. Ora ci aspettiamo che anche il centrodestra dica che siamo bravi. Ringraziamo il governo Renzi per questa scelta e ci aspettiamo che il premier venga a comunicarci di persona queste novità».

A proposito della copertura, è stato sottolineato che «è nei 36 miliardi di euro della legge di stabilità».

Il vicepresidente della Giunta ha anche annunciato che dal governo è arrivato l'ok per la lotta al superamento del rapporto deficit-Pil al 3 per cento per le spese di investimento nella ricostruzione.

Lolli ha annunciato anche la richiesta di una cabina di regia a palazzo Chigi, già programmata dall'ex sottosegretario all'economia Giovanni Legnini, ora vice presidente del Csm, alla cui guida «auspichiamo ci sia la senatrice aquilana Stefania Pezzopane».

D’ALFONSO: «RENZI VERRÀ ENTRO NOVEMBRE»

«Renzi in un messaggio autografo mi ha detto che verrà entro novembre», ha annunciato invece il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. «Ho chiesto di scegliere i posti simbolo della ricostruzione come la Questura - ha proseguito D'Alfonso - ma anche come rivitalizzazione economica e in questo senso pensiamo alla Dompé».

Sui fondi trovati, D'Alfonso ha sottolineato che c'è stato un lavoro di squadra che a «Roma ha trovato molta attenzione, ora Renzi verrà all'Aquila ad incassare il riconoscimento per il lavoro fatto».

D'Alfonso ha annunciato anche che entro il mese di dicembre la Regione Abruzzo si doterà di una legge ad hoc per la città dell'Aquila che «conterrà il riconoscimento che L’Aquila è una città capoluogo di regione».