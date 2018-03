Iaia, 6 anni e la speranza di curarsi in America. Servono 800 mila euro

ROCCARASO. Iaia come Lorenzo Costantini, due abruzzesi che malgrado la giovane età devono fare i conti con malattie gravissime.

Lorenzo, da settembre in America per curare una forma molto aggressiva di Leucemia, sta lottando con tutte le sue forze nonostante periodi non facili. Le sue condizioni sono stabili ed è in attesa di fare l’infusione per la cura sperimentale.

L’Abruzzo e l’Italia intera si sono mobilitati per una raccolta fondi che gli consentisse di curarsi a Philadelphia. Da qualche giorno è partita un’altra gara di solidarietà che sta mobilitando nuovamente migliaia di abruzzesi. Questa volta la sfortunata protagonista si chiama Iaia ed ha solo 6 anni.

Due anni fa, in un’estate che sembrava uguale a tante altre, le viene diagnosticata una malattia terribile. Si chiama neuroblastoma, un tumore raro che da poche possibilità di sopravvivenza.

Iaia ha combattuto con le unghie e i denti e non ha alcuna voglia di mollare, lei come i suoi genitori e i tanti amici che hanno mostrato da subito il loro affetto.

Una solidarietà straordinaria che ha permesso a Iaia, nonostante tutto, di mantenere quel disincanto che solo la fanciullezza sa dare. Le caratteristiche genetiche della malattia che ha colpito la piccola sono particolarmente aggressive e danno ampio spazio a fenomeni di recidiva che, purtroppo, si sono presentati nell'estate di quest’anno.

Iaia ha ancora bisogno di aiuto perché ora ha una sola possibilità per continuare la propria battaglia contro un mostro al quale non possiamo e non vogliamo darla vinta.

La piccola in Italia non avrebbe alcuna chance, ma negli Stati Uniti sì. Deve insomma affidarsi al team di medici del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, i cui ricercatori stanno lavorando sull'immunoterapia, stanno cioè cercando di stimolare il sistema immunitario a difendersi e a sconfiggere questa malattia.

Ma per affrontare le cure oltreoceano servono soldi, circa 800mila euro.

Per questo è stata fondata una onlus dal nome “Il sogno di Iaia” per raccogliere contributi.

Sulla vicenda sono intervenuti anche alcuni amministratori del territorio, in primis il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, che ha scritto a tutti i comuni d’Italia chiedendo un contributo simbolico

Chiunque volesse donare può farlo attraverso la Banca Di Credito Cooperativo di Calcio e Covo al seguente Iban IT06 Z085 1452 9500 0000 0007 338. BIC: ICRAITRREA0