Il manager Asl dell’Aquila supera la verifica regionale

L’AQUILA. La verifica a cui è stato sottoposto Giancarlo Silveri, manager della Asl dell’Aquila, si è conclusa positivamente con il voto complessivo di 146,08 (la soglia da superare era 120).Si tratta della sommatoria di 62,35 punti assegnati alla parte economico-finanziaria della sua gestione, di 57 punti conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di salute e di 26,73 punti (su una scala da 0 a 30) assegnati dai dirigenti (regionali ?) “per il rispetto degli altri adempimenti” non contenuti nella griglia. In sostanza anche in questo caso, come nella precedente valutazione di Francesco Zavattaro, manager Asl Chieti, la verifica effettuata con la griglia della commissione regionale premia più gli aspetti amministrativi che quelli sanitari. E conferma anche che senza la valutazione dei dirigenti Silveri avrebbe ottenuto 119,35 punti e Zavattaro 108,82, entrambi sotto la soglia minima che è 120.Come dire che i 30 punti a disposizione dei dirigenti servono al salvataggio in extremis di qualsiasi manager in difficoltà. Però nell’immaginario comune, un manager Asl dovrebbe essere promosso non perché è un bravo amministratore, ma perché la sanità del suo territorio funziona abbastanza bene rispetto alle richieste di assistenza dei cittadini.Ed invece si scopre – ad esempio – che sugli “obiettivi salute” (che hanno totalizzato 57 punti) Silveri ha ottenuto solo 0,5 punti per le prescrizioni del farmaco genericato (scala da 0 a 5) avendo centrato l’obiettivo solo in una categoria terapeutica e 3,5 punti nella realizzazione del Piano per la prevenzione (0-15), senza alcuna specificazione se questo voto è assegnato alla prevenzione sul lavoro, agli screening o alla vaccinazione antinfluenzale.La griglia però assegna il massimo dei punti al riordino dell’assistenza territoriale convenzionata, agli Hospice, all’assistenza domiciliare, alla denuncia dei sinistri ed all’appropriatezza, 8 punti alle liste di attesa (scala 0-10) ed alla mobilità sanitaria (0-15) e 7 punti (0-10) alla profilassi e prevenzione per gli animali, il randagismo e la sicurezza alimentare. Il manager dell’Aquila ha però raggiunto migliori performance per gli obiettivi economico-finanziari: rispetto dei contratti con i privati (10 su 10), adozione degli strumenti di programmazione regionale (5 su 5), razionalizzazione della rete ospedaliera (9 su 10), investimenti per l’edilizia sanitaria e la tecnologia (4 su 5), tetto della spesa farmaceutica (8,5 su 10) e flussi informativi (12,85 su 15). Un pò come è avvenuto per la valutazione del manager di Chieti. Il che significa che fino ad oggi la sanità regionale ha viaggiato su binari di efficienza amministrativa più che di qualità assistenziale, con tutti i disastri che conosciamo (dalle liste di attesa alla mobilità passiva).A quando una griglia di valutazione che misura il miglioramento dell’assistenza sanitaria nei suoi aspetti di maggiore impatto sociale e cioè: ospedale, medici di famiglia, spesa farmaceutica, prevenzione, liste di attesa e riduzione dei viaggi della speranza?Sebastiano Calella