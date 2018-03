Terremoto: il 31 processo per occupazione 'Casematte'

L'AQUILA. Il prossimo 31 ottobre ci sarà l'ennesima udienza del processo per l'occupazione di 'CaseMatte', lo spazio all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, riqualificato e ridato alla collettività.

Almeno così sostiene il Comitato 3e32 che aggiunge: «ancora una volta passeremo la giornata in tribunale, in un giorno comunque per noi particolare: 5 anni di r-esistenza. Nessun tribunale ci ha mai spaventati: il primo novembre, all'indomani dell'udienza, saremo infatti ancora a CaseMatte, con i nostri corpi, i nostri sorrisi e la nostra determinazione, a festeggiare cinque anni di vita, di cultura, di lotta e di socialità. Invitiamo tutte e tutti a entrambi gli appuntamenti: il 31, al tribunale di Bazzano, inizieranno a testimoniare le persone che, in questi anni, hanno riconosciuto l'importanza di CaseMatte; un luogo di vita e di aggregazione che, a partire dall'immediato post-sisma, e' stato un punto di riferimento per tante e tanti in città. Uno spazio che continuiamo ad (auto)gestire quotidianamente, all'interno del quale si svolgono assemblee pubbliche, dibattiti, presentazioni di libri, laboratori e concerti. Un luogo - prosegue il comitato - che difenderemo a oltranza, contro chi - nemico della comunità aquilana - vuole solo portare avanti, indisturbato, i propri interessi di parte. Sarà una grande giornata di festa per il quinto compleanno».

Nel pomeriggio, dalle ore 16, ci saranno i "CaseMatte Olimpyc Games", alla riscoperta di giochi antichi ma mai tramontati: pignatta, corse coi sacchi, freccette a 20 metri, tiro alla fune, tiro al barattolo e torneo di tedesca.

Alle ore 19 ci sara' un aperitivo di autofinanziamento, con la proiezione del documentario "CaseMatte: storie di resistenza", di Valentina Traini e Arianna Vergari.

Dalle 22 serata live con i concerti rockabilly/psychobilly di The Tasta Boys e di The Fiftyniners e con il djset di Rocker Butch. «Il 31 ottobre processano CaseMatte - conclude il comitato 3e32 - il giorno successivo festeggiamo i nostri primi cinque anni di vita».