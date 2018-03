Ospedale di Chieti caos: barelle nei corridoi e visite che saltano

CHIETI. Barelle in corsia al SS. Annunziata di Chieti. Esami prenotati al numero verde, ma in reparti dove quell’esame non si effettua. Visite programmate che saltano perché il macchinario è rotto da tempo e la riparazione ritarda.



«Niente di nuovo sotto il sole alla Asl di Chieti», dichiara Mauro Massi, responsabile del Tribunale del malato di Chieti, «la mia impressione, al di la di quelle che possono essere le polemiche pro o contro il manager o la direzione sanitaria e amministrativa, è che c’è uno scollegamento totale tra gli uffici ed un pò di indifferenza ai bisogni dei cittadini».

In particolare il Tribunale del malato stamattina, come fa spesso, ha deciso di fare una ricognizione nei vari reparti con una puntata anche al Cup. C’erano state infatti proteste registrate anche all’Urp, dove una signora proprio oggi ha segnalato di essere stata prenotata per un esame in un reparto dove questo esame non si fa.

«Quando ho telefonato con la richiesta, sono stata prenotata qui – ha spiegato all’Urp – ma quando mi sono presentata mi hanno detto che c’era stato un errore. Ma io che c’entro? Non è un bell’esempio di organizzazione».

Per le barelle invece, nei corridoi del SS. Annunziata alle 11 ce ne erano 19, così ripartite: 2 a Pneumologia, 7 a Clinica medica, 5 a Patologia medica, 2 a Laparoscopia, 3 a Chirurgia toracica.

«Secondo me – continua Massi – sia per le barelle che per il Cup siamo alle solite: la destra non sa mai cosa fa la mano sinistra. Siamo stanchi di segnalare queste inadempienze quotidiane della Asl, comprese le visite che saltano perché il macchinario è rotto e nessuno ha avvisato l’utente. Noi più che raccogliere i reclami e segnalare i disservizi che sono vecchi di anni, non possiamo. Qualcuno deve intervenire».



Sebastiano Calella