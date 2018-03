Villa Pini, si allungano i tempi per pagare dipendenti e creditori

CHIETI. Archiviata ieri la seconda udienza istruttoria del processo civile scaturito dal ricorso di Carmine De Nicola (Policlinico dell’eccellenza Santa Maria de Criptis) contro il curatore fallimentare di Villa Pini, con tanto di richiesta risarcimento danni da oltre 39 mln. Le altre udienze già calendarizzate per ascoltare i testi sono altre due (15 ottobre e 3 dicembre), quindi sono previste le conclusioni e poi la sentenza che non arriverà prima della prossima primavera-estate.

Fino ad allora i creditori-dipendenti ed i creditori-altri dovranno armarsi di pazienza nell’attesa della liquidazione degli stipendi arretrati o delle fatture e delle prestazioni rimaste sospese. Ma il sospirato pagamento potrebbe slittare se il giudice darà ragione a De Nicola e torto al curatore. Cioè se passerà la tesi che il mancato acquisto di Villa Pini (da cui De Nicola fu escluso perché non si presentò dal notaio a firmare l’atto di acquisto, perdendo anche il milione di cauzione versato) fu causato dal curatore che non consentì l’inventario e non dalla mancanza dei soldi da versare all’atto del contratto finale di acquisito.

Ma c’è di più e forse la pazienza dei creditori dovrà essere proprio infinita. Nel caso in cui questa tesi di De Nicola fosse infondata e la richiesta di risarcimento bocciata, De Nicola potrebbe addirittura allungare i tempi dell’atteso riparto e dell’erogazione degli stipendi arretrati, con un ricorso in appello contro la sentenza negativa.

Questo dilaterebbe ancora l’attesa. Perché nell’atto di vendita della clinica Santa Camilla spa chiese di inserire la clausola di salvaguardia di solito usata quando è in corso un contenzioso sul bene acquistato. E cioè che i 31 mln versati restano bloccati sul conto della curatela fino a sentenza passata in giudicato, quindi fino alla Cassazione.

Ieri intanto gli avvocati Paolo Patrizio (per De Nicola) e Carlo Fimiani (per la curatela) hanno ascoltato i testi convocati per sapere se è vero o no che tra la data dell’asta vittoriosa e quella fissata per il contratto di acquisto, il comportamento del curatore – come sostiene De Nicola – è stato tale da impedire le operazioni indispensabili come l’inventario, mentre “il compendio” fallimentare (cioè “il bene clinica”) veniva depauperato, con macchinari asportati e reparti chiusi da parte del gestore di allora, senza che il curatore lo impedisse. Ieri i testi interrogati (tra cui il curatore Giuseppina Ivone) hanno negato che questo sia avvenuto e addirittura hanno sostenuto esattamente il contrario.

E cioè che De Nicola, pur messo nelle condizioni di subentrare nella gestione, non lo ha fatto: non ha attivato il numero telefonico per far funzionare il Cup, non ha accettato di acquistare i beni del gestore che stava andando via e che legittimamente se li recuperava, e non ha partecipato alle operazioni di inventario che erano in corso che - addirittura - erano state sollecitate dallo stesso curatore. Manca - come detto - un’altra udienza istruttoria e ce n’è anche una di riserva per arrivare poi alle memorie conclusionali ed alla sentenza che dovrebbe dire la parola definitiva su questa telenovela imprevista.



Sebastiano Calella