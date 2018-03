Amianto, Casson interroga ministri: «fare luce su decessi di San Salvo»

ROMA. Il senatore Felice Casson, vicepresidente della Commissione permanente Giustizia, con una interrogazione parlamentare congiunta ai tre Ministri della Salute, Lorenzin, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Poletti e della Giustizia, Orlando, sulle presunte omissioni sulla tragedia-amianto nella ex Siv di San Salvo, poi Pilkington-Techint.

«Il tipo di produzione della Siv Pilkington», scrive Casson nella sua interrogazione, «sottoponeva i lavoratori ad un pesante carico di nocività. La presenza di un forno fusorio, di nastri trasportatori, di tubazioni, condotte e simili aveva richiesto un notevole utilizzo di coibenti. È stato impiegato amianto in grandi quantità nonostante a quell'epoca fosse ben nota la sua nocività, senza "naturalmente" informare i lavoratori dei rischi cui erano sottoposti, senza eliminare le polveri, senza dotare gli stessi lavoratori di protezioni individuali, se non, in non pochi casi, protezioni in amianto. Altresì i manufatti in cemento-amianto sono stati utilizzati per le coperture dei capannoni. L'amianto non è stata l'unica sostanza tossica e cancerogena impiegata nel ciclo produttivo. Vanno aggiunti ad esso altri composti tossici cui i lavoratori erano esposti quali il diclorometano, il fenolo, lo stirene, l'acetone, il toluolo, il butanolo».

La nuova proprietà subentrata nel 1993 «"non si è accorta"», continua Casson, «della legge n. 257 del 1992 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che ha messo al bando l'amianto e che ha prescritto la messa in sicurezza e la bonifica degli ambienti in cui era presente. Solo nel 2006 il forno fusorio è stato bonificato e addirittura nel 2007 vi è stato un incendio che ha interessato un capannone con copertura in amianto che si è diffuso anche all'esterno della fabbrica; le conseguenze dell'esposizione all'amianto e alle altre sostanze tossiche sui lavoratori sono state pesantissime».

LA STIMA DEI MORTI

Il senatore ricorda anche che un gruppo di lavoratori provò a fare una stima di morbilità e mortalità in epoca recente ed ha censito: «153 lavoratori, "deceduti 10, 20, 30 e persino 40 anni prima dei loro giorni", dal 2009 ad oggi sono morti prematuramente, di cui i primi 65 avevano un'età media di appena 49 anni, mentre i primi 100 raggiungevano, mediamente, i 55 anni tra i quali solo nel biennio 1993-1995 sono deceduti 13 lavoratori, con età media di 52,3 anni "in costanza di rapporto di lavoro" mentre, altri 15 lavoratori deceduti, ugualmente, in "costanza di rapporto di lavoro" e 23 lavoratori 50enni e 60enni, erano in "mobilità" o in pensione»

«Inoltre», si legge ancora nella interrogazione, «vi è un ben più lungo elenco di "malati gravi" o "malsopravvissuti", relativo a ben 1.044 interventi chirurgici all'apparato respiratorio eseguiti nel periodo 1997-2010, presso una rinomata clinica universitaria-ASL nazionale, tra i quali spiccano ben "14 casi di mesotelioma pleurico", 384 "resezioni polmonari", 169 "lobectomie", 128 "resezioni atipiche parenchimali" ed altre delicate operazioni; rilevando che i 1.044 interventi eseguiti dal 1997 al 2010 si riferiscono a quelli effettuati da un solo chirurgo quale "1° operatore"».

Casson chiede ai ministri se siano a conoscenza di questi fatti e se intendano appurare quanti siano stati i lavoratori colpiti (malati e deceduti) per malattie correlate.

«Tre ministri della Repubblica e la Magistratura di Vasto», commenta con soddisfazione Antonio Colella del comitato Ambiente e Territorio Vasto”, « finalmente, faranno giustizia su quelle morti innocenti, su “poco chiari affari”, e su ciò che è realmente accaduto dal 1991 ad oggi.

Le risposte arriveranno nei prossimi mesi.