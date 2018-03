Regione Abruzzo: finanziata la bonifica di 19 discariche inquinanti

ABRUZZO. In Abruzzo sono state riconosciute 19 discariche abusive inquinanti e per la loro bonifica arrivano 24 mln di euro stanziati dalla Regione.

Lo ha reso noto l'assessore all'Ambiente, Mario Mazzocca, nel corso di una conferenza stampa.

L'Assessore ha segnalato l'urgenza di intervenire con le operazioni di bonifica, che constano generalmente della copertura totale della discarica con contestuale monitoraggio del gas, a fronte di una procedura di infrazione inflitta dall'Unione europea allo Stato italiano per le sue centinaia di discariche illegali e incontrollate di rifiuti, di cui l'Abruzzo sopporta un onere che va oltre i 7 milioni di euro.

A questo costo deve aggiungersi un'ammenda giornaliera di oltre 256 mila euro al giorno, fino alla regolarizzazione.

«In realtà», come ha spiegato l'Assessore «nelle prime segnalazioni erano risultati 33 i siti inquinanti. Successivamente, a seguito di indagini, otto sono state escluse dall'anagrafe regionale. Pertanto ne restano 25, di queste finanzieremo le prime 19».

«Prendo atto di una situazione che si perpetua da due anni», ha aggiunto Mazzocca, «nei confronti di un bene irripetibile come l'ambiente e che minaccia la salute umana».

La procedura di infrazione è stata presentata dalla Corte di Giustizia europea per le discariche abusive italiane il 21 ottobre 2012.

«Da quella data», ha spiegato il dirigente del Servizio rifiuti, Franco Gerardini, «sono state poste in essere tutte le procedure necessarie al progetto di bonifica. Tali procedure hanno coinvolto i comuni interessati in un lavoro di analisi dettagliate».

Con il finanziamento già disponibile, gli Enti locali potranno avviare l'azione di bonifica non prima della sottoscrizione dello schema di accordo Regione - Ministero che potrà concretizzarsi entro la fine di ottobre.

LE BONIFICHE FINANZIATE

- 1 Barete (AQ) ARENELLA Sito non inquinato. Escluso dall&rsquoanagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n. DA21/019 del 30.01.2014.

- 2 Bellante (TE) S.ARCANGELO Risorse MATTM L.147/2013 euro622.500.00

- 3 Bisenti (TE) CHIOVANO Risorse MATTM L.147/2013 euro 1.434.862,00

- 4 Colledimacine (CH) MOZZONE Risorse MATTM L.147/2013 euro 358.560,00

- 5 Lecce nei Marsi (AQ) LE SERRE Risorse MATTM L.147/2013 euro 871.500,00

- 6 Pizzoli (AQ) CAPRARECCIA Risorse MATTM L.147/2013 euro 560.250,00

- 7 Montebello sul Sangro (CH) COLLE MARZUCCO/QUERCIA DELLA SERA Risorse POR FESR 2007/2013 euro 355.000,00

- 8 Balsorano (AQ) RICOPPI Risorse MATTM L.147/2013 euro 99.600,00

- 9 Casalbordino (CH) SAN GREGORIO Risorse MATTM L.147/2013 euro 996.116,00

- 10 Castel di Sangro (AQ) PERA PAPERA - LE PRETARE Risorse MATTM L.147/2013 euro 636.568,00

- 11 Castiglione Messer Marino (CH) M.M.LOC.VISCHIARA Risorse PAC euro 895.000,00

- 12 Celenza sul Trigno (CH) LOC.DIFESA Risorse PAC euro 1.300.000,00

- 13 Cepagatti (PE) C.DA AURORA Sito di titolarità privata. È stato chiesto alla Provincia di Pescara di attivare le procedure di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Procedimento in corso che non consente ancora l’adozione dei poteri sostitutivi (art. 250 Dlgs. 152/06 e s.m.i.).

- 14 Corfinio (AQ) NOCE DELLA CORTE Sito non inquinato. Escluso dall'anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n. DA21/064 del 20.05.2013.

- 15 Fraine (CH) SAN BIAGIO Risorse MATTM L.147/2013 euro 373.500,00

- 16 Lama dei Peligni (CH) C.CIECO Costo totale dell'intervento 1.800.000,00 Risorse PAC euro 985.000,00. Risorse MATTM L.147/2013 &euro 815.000,00

- 17 Montazzoli (CH) VALLONI Sito non inquinato. Escluso dall’anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n. DA21/068 del 24.05.2013.

- 18 Ocre (AQ) MONTE CAVALLETTO Sito non inquinato. Escluso dall'anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n. DA21/012 del 31.01.2013.

- 19 Ortona dei Marsi (AQ) FOSSO SAN GIORGIO In corso attività per la presumibile esclusione del sito dall'anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) in quanto sito non inquinato.

- 20 Palena (CH) CARRERA Risorse MATTM L.147/2013 euro 621.260,35

- 21 Pennadomo (CH) FONTE CANALE Risorse POR FESR 2007/2013 euro 646.066,65

- 22 Penne (CH) S.MARIA MIRABELLA Sito non inquinato. Escluso dall'anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n.n. DA21/003 del 10.01.2013.

- 23 Penne (CH) COLLE FREDDO Risorse MATTM L.147/2013 euro 3.215.068,00

- 24 Pietracamela (TE) COLLELUNGO Risorse MATTM L.147/2013 euro 622.500,00

- 25 S. Giovanni Lipioni (CH) MALVO Risorse POR FESR 2007/2013 euro 377.005,00

- 26 S. Salvo (CH) BOSCO MOTTICCE Risorse POR FESR 2007/2013 euro 2.150.000,00

- 27 S. Valentino in - Citeriore (PE) C.da ORTA Risorse PAC euro 800.000,00

- 28 Taranta Peligna (CH) COLLE DI M Risorse MATTM L.147/2013 euro 367.275 ,00

- 29 Torrebruna (CH) CIVITELLA Risorse PAC euro 670.000,00

- 30 Vasto (CH) VALLONE MALTEMPO Risorse MATTM L.147/2013 euro 3.266.880,00

- 31 Vasto (CH) LOTA Fondi MATTM L.147/2013 euro 597.600,00

- 32 Monteodorisio (CH) CANTALUPO Risorse POR FESR 2007/2013 euro 840.000,00

- 33 S. Buono (CH) LE SCOSTE Sito non inquinato. Escluso dall'anagrafe regionale (DGR n. 137/2014) con D.D. n. DA21/029 del 25.09.2012. (REGFLASH) ATOLLIS/14/09/23