Scuola Vasto, al Liceo Pantini-Pudente è record: «613 euro per i libri»

VASTO. «Bollino nero al Liceo Classico ‘Pantini-Pudente’ e bollino verde all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Enrico Mattei’ per quanto riguarda il costo complessivo dei libri di testo e vocabolari da acquistare alla prima classe».

Li assegna simbolicamente il responsabile del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ di Vasto, Marco di Michele Marisi, dopo un’analisi dei costi che le famiglie devono affrontare per mandare i propri figli a scuola in città. «Lo studio condotto riguarda le classi prime di tutti i Licei e gli Istituti di Vasto» ha spiegato di Michele Marisi, il quale ha fatto notare che «il Liceo Classico Pantini-Pudente è il più costoso arrivando a 613,50 euro di libri e vocabolari, mentre il plauso non può non andare al ‘Mattei’ il quale, con il progetto ‘Book in progress’, esteso quest’anno all’intero Istituto, consente alle famiglie di mandare un proprio figlio ad una prima classe spendendo solo 110 euro».

Tra il primo e l’ultimo si posizionano, in ordine crescente il Liceo musicale “Raffaele Mattioli” con una spesa di 273,15 euro, il Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”, Scienze applicate con 343,30 euro, il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale “Pantini-Pudente” con 355,65 euro, l’Itcg “Filippo Palizzi”, Grafica e comunicazione con 358,40 euro, l’Itcg “Filippo Palizzi”, Costruzioni ambiente e territorio con 366,00 euro. E poi ancora il Liceo Artistico “Pantini-Pudente” con 398 euro, l’Itcg “Filippo Palizzi”, Amministrazione finanza marketing con 398,36 euro, il Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente” con 424,30 euro, il Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli” con 534,75 euro e il Liceo Linguistico “Pantini-Pudente” con 578,15 euro.

Poi il responsabile del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ ha proseguito facendo notare come il diritto allo studio sia evidentemente «un concetto astratto dal momento che per mandare i propri figli a scuola le famiglie devono fare veri e propri salti mortali. È, questo, un problema che riguarda il Paese Italia, ma senza timore di essere smentito, mi sento di dire che un ruolo lo recitano, in ogni realtà, anche i professori che spesso fanno acquistare libri che non vengono nemmeno utilizzati. Occorre – ha detto di Michele Marisi – che gli insegnanti si mettano nei panni di chi non ha un lavoro, di chi ha più di un figlio ed è costretto, spesso, visti i costi proibitivi, ad iscriverli negli Istituti nei quali il prezzo complessivo dei libri è accessibile. In questo modo, non viene per nulla data possibilità ad ognuno di seguire la propria inclinazione, contribuendo, dunque, a recare un vero e proprio danno alle generazioni».

Infine, l’appello di Marco di Michele Marisi ai Dirigenti scolastici ed ai professori «affinché non facciano il gioco delle case editrici e dunque perché mantengano in adozione gli stessi testi il più tempo possibile, favorendo dunque lo scambio tra ragazzi ed il mercato dell’usato» ed un invito «a vigilare per evitare alcuni spiacevoli episodi circa l’indicazione nelle liste, di libri di testo scritti da chi allo stesso tempo li adotta, li promuove, li fa adottare, li distribuisce e li vende in esclusiva».

LA CLASSIFICA

IIS “Enrico Mattei” – € 110

Liceo musicale “Raffaele Mattioli” - € 273,15

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”, Scienze applicate - € 343,30

Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale “Pantini-Pudente” – € 355,65

Itcg “Filippo Palizzi”, Grafica e comunicazione - € 358,40

Itcg “Filippo Palizzi”, Costruzioni ambiente e territorio - € 366,00

Liceo Artistico “Pantini-Pudente” - € 398,00

Itcg “Filippo Palizzi”, Amministrazione finanza marketing - € 398,36

Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente” - € 424,30

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli” - € 534,75

Liceo Linguistico “Pantini-Pudente” - € 578,15

Liceo Classico “Pantini-Pudente” - € 613,50

Le cifre sono da intendere comprensive di libri di testo e vocabolari delle lingue.