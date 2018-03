Penne, sabato corteo di protesta: «non cancellate il punto nascite»

PENNE. Sabato a Penne, dalle ore 16.30 in Piazza Luca da Penne, il movimento cittadino per la Sanità vestina ha indetto un corteo per salvare e rilanciare l'ospedale cittadino. I residenti manifesteranno anche per il mantenimento del punto nascite presso l'ospedale di Penne.



Il movimento rivendica anche l'apertura del centro soggiorno per anziani in località Carmine, struttura costata più di 15 milioni di euro, tutt'ora chiuso e abbandonato. «I fatti dicono che finora sono stati operati tantissimi tagli e investimenti prossimi allo zero», denuncia Gabriele Frisa, portavoce del movimento.

«Fino ad oggi solo promesse. Dove sono i 12 milioni di euro, comunque insufficienti, annunciato a gran voce a più riprese dal direttore generale Claudio D'Amario? Solo promesse che si sono rivelate bugie».

I cittadini del territorio vestino chiedono dunque investimenti strutturali per rilanciare l'ospedale S. Massimo, dicono no alla chiusura del punto nascite e l’apertura del centro soggiorno per anziani.

«Se la politica dei tagli del duo Chiodi - D'Amario ha ucciso lentamente l'Ospedale di Penne», continuano dal movimento civico, «D'Alfonso e Paolucci ne realizzeranno il funerale. Il taglio dei posti letto e la riduzione dei servizi vogliono dire meno diritto alla salute e meno occupazione. Il diritto alla salute, sancito dalla nostra costituzione, è stato minato alla base dalle politiche governative che devono rendicontare alle banche, nel mentre si continua a foraggiare la sanità privata attraverso convenzioni».

E i cittadini dell’area sono convinti: non si tratta di tagli agli sprechi ma di tagli ai diritti delle persone più deboli.

«Per anni sono stati spesi milioni di euro per opere faraoniche ed ora si vuol far pagare il conto della cattiva gestione del denaro pubblico ai cittadini più deboli».

«Non è accettabile», si accodano gli esponenti di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo e Corrado Di Sante, «la chiusura del punto nascite quando risolvendo i problemi logistici quello di penne potrebbe ampiamente rientrare nei parametri fissati a livello nazionale senza ingolfare l'ospedale di Pescara e offrendo un servizio di qualità visto che vi sono professionalità valide».

«Pneumologia disattivata completamente», analizzano da Rc, «diabetologia, oculistica e urologia con un solo medico, a neurologia un medico solo due giorni la settimana, al pronto soccorso carenze di personale, insufficiente il numero di fisioterapisti, il centro per gli anziani mai aperto. laboratorio analisi da potenziare per non costringere cittadini a rivolgersi al privato».