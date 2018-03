Ricostruzione privata L’Aquila, in 6 mesi aperti 17 cantieri

L’AQUILA. In 6 mesi sono stati già rilasciati 38 contributi “Mic” per un importo complessivo di 40 milioni di euro.

Il Modello Integrato del Cratere consente il riconoscimento dei contributi per gli interventi di riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma 2009 e ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere. Quello di 40 milioni di euro è un importo raddoppiato negli ultimi due mesi.

Dunque sono 17 i cantieri “Mic” aperti (nel mese di giugno risultavano 4 cantieri aperti) all’interno dei centri storici dei comuni del cratere.

Attraverso l’estrapolazione giornaliera dei dati, l’Ufficio speciale per la ricostruzione è costantemente aggiornato, oltre che sullo stato di avanzamento delle pratiche, anche sull’operatività dei tecnici ed effettua un monitoraggio delle risorse economiche che vengono impegnate.

Attualmente, risultano in compilazione 691 pratiche di centro storico, per un importo richiesto totale di circa 769 milioni di euro; mentre circa 240 pratiche risultano chiuse tramite la procedura online (quindi in consegna o già consegnate presso gli otto UTR), per un importo totale richiesto che ammonta a circa 307 milioni di euro.

Il 96% delle pratiche chiuse online presenta i requisiti richiesti per essere sottoposto ad dell’istruttoria semplificata”, che prevede una durata massima di 90giorni, mentre il restante 4% sarà sottoposto ad “istruttoria analitica”, che comporta un controllo puntuale, per cui si prevede una durata massima di 120 giorni. Ad oggi, è stato possibile rilevare che il tempo di istruttoria medio per le pratiche ammesse a contributo è di 68 giorni.

Dopo l’entrata in vigore del Mic, il settore ricostruzione privata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione ha istituito un presidio per fornire assistenza e formazione sia agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) sia ai professionisti privati coinvolti nella ricostruzione.