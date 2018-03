Teramo, premio Di Venanzo cerca casa: indisponibile il teatro Comunale

TERAMO. Le serate clou del Premio Di Venanzo non si potranno svolgere nel cineteatro Comunale di Teramo.

La struttura, chiusa da qualche mese, deve essere messa a norma per quel che riguarda la prevenzione incendi e i lavori, che ancora non iniziano, non saranno ultimati in tempo utile per permettere lo svolgimento del concerto, previsto per venerdì 10 ottobre, e la gran cerimonia di premiazione per la consegna degli Esposimetri d’Oro, in programma sabato 11 ottobre prossimo.

La serata di premiazione è l’appuntamento più importante della manifestazione. Come sempre, infatti, arrivano a Teramo gli Autori della fotografia cinematografica per ritirare il premio e con loro anche i tanti rappresentanti del mondo del cinema.

Dove andranno questa volta visto che il cine-teatro Comunale non è disponibile?

«Si sapeva da giugno – ha dichiarato uno stizzito Piero Chiarini, presidente dell’associazione culturale Teramo Nostra organizzatrice del Di Venanzo – che il Comunale doveva essere messo in regola con le nuove normative anti incendio. Cosa ha fatto l’Amministrazione Comunale finora? Il Sindaco – prosegue Chiarini – aveva ribadito che ci sarebbe stato vicino, mettendoci a disposizione le strutture, in primis il cine-teatro Comunale, e che ci avrebbe aiutato economicamente. Purtroppo il Comunale non lo avremo per le due serate programmate ed essenziali per la nostra manifestazione, e il finanziamento di Comune e Fondazione Tercas è passato dai 4mila euro dell’anno scorso ai 3mila di quest’anno. Inoltre – dice ancora il presidente di Teramo Nostra – la Regione a tutt’oggi non ci ha ancora fatto sapere se elargirà un finanziamento e in che misura. Per l’edizione dell’anno scorso l’allora Giunta Chiodi, ad un mese dall’inizio del Premio, aveva già stanziato il contributo per la manifestazione».

E dunque il Di Venanzo cerca casa. Dove si farà il concerto del 10 e soprattutto dove si svolgerà la cerimonia di premiazione per la consegna degli Esposimetri d’Oro?

«Al momento non lo sappiamo – ha aggiunto Chiarini – anche perchè la sede naturale del Di Venanzo è il cine-teatro Comunale. Noi organizzatori non possiamo posticipare l’iniziativa perchè è ormai tutto fissato da tempo, sia per i due appuntamenti previsti al Comunale che per tutte le altre iniziative che si terranno nel corso delle tre settimane».

La 19^ edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo si svolgerà comunque regolarmente a Teramo dal 29 settembre al 19 ottobre con un programma di tre settimane dense di iniziative e tutte ad ingresso libero: dalla proiezione dei film (nella sede di Teramo Nostra) alle mostre di pittura e fotografia, dai convegni alle presentazioni di libri, dalle rappresentazioni teatrali ai concerti musicali.

Resta da stabilire dove si svolgeranno le due serate clou del 19° Di Venanzo.