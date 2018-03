Il ‘selfie’ sbarca in un corso dell’Università di Teramo

TERAMO. L’Università degli Studi di Teramo presenterà un corso sul “selfie”, il filo conduttore di una mostra in grado di valorizzare le risorse locali, partendo dalle esperienze degli studenti del Corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa.



Il prossimo 23 settembre verrà presentato, presso l’Università degli Studi di Teramo, un corso monografico sul “selfie”, il fenomeno dilagante della condivisione di un autoritratto fotografico tramite social network.

Le lezioni, che si terranno fino al 5 novembre, saranno tenute dalla professoressa Raffaella Morselli, ordinario di Storia dell’Arte Moderna alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e verranno seguite dagli studenti del Corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa.

La rapida ed estesa diffusione del “selfie” è la conseguenza del veloce incremento dei telefoni cellulari, in particolare degli smartphone che hanno iniziato ad implementare la front-facing camera. Questo fenomeno è un comportamento sociale caratteristico della nostra epoca, ma è anche una pratica estetica di indiscusso valore culturale che trova le sue radici nell’autoritratto fotografico.

Partendo da una verifica storica, le lezioni avranno lo scopo di analizzare la ricerca dei più importanti artisti contemporanei, soffermandosi anche sul concetto di identità in rapporto al social networking e alle nuove tecnologie informatiche. Gli incontri, inoltre, daranno la possibilità di approfondire gli studi relativi alle pratiche associate al “selfie” come il “Rooftopping”, la mania di fotografarsi all’esterno di edifici alti e pericolosi e il “Sellotape selfie”, gli autoscatti caratterizzati da volti distorti da nastro adesivo trasparente.

Il corso prevede anche lo sviluppo di un progetto di marketing territoriale attraverso la realizzazione di una mostra in cui gli studenti presenteranno i loro “selfie” in grado di far risaltare le peculiarità del territorio e del paesaggio teramano. I tesori naturalistici, i monumenti storici, i vini o gli antichi piatti della cucina locale verranno documentati e condivisi in un inedito intreccio narrativo con l’obiettivo di trasformare la conoscenza in economia del territorio.

«Il ‘selfie’ – come ribadisce la professoressa Raffaella Morselli – è qualcosa di più di un semplice autoritratto proprio perché coinvolge gli spazi globali dei social network. Il corso, infatti, si soffermerà anche sui cambiamenti socioantropologici connessi allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie informatiche. Pertanto, la mostra che verrà presentata al termine delle lezioni riguarderà le abitudini quotidiane degli studenti mediate, però, dall’uso degli attuali mezzi d’informazione. I ‘selfie’ che saranno raccolti documenteranno le caratteristiche rilevanti del territorio locale e saranno esposti anche nei luoghi paralleli della rete, per condividere maggiormente le bellezze della nostra regione».

Tutti i lavori saranno pubblicati su un’apposita pagina Facebook, uno spazio pensato anche per continuare le lezioni oltre l’aula universitaria.