Raccolta differenziata Montesilvano: si è fermata al 18,8%

MONTESILVANO. «Un ultimo incontro per definire i dettagli e poi si darà ufficialmente il via alla campagna informativa relativa ai rifiuti».

E’ quanto dichiara l’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli, che oggi incontrerà l’agenzia di comunicazione incaricata per curare la campagna pubblicitaria che nelle prossime settimane interesserà la città di Montesilvano. «Vogliamo sensibilizzare al massimo la cittadinanza in merito alla raccolta differenziata. Per avere un servizio che funzioni veramente e, di conseguenza una città più pulita, è fondamentale che tutti abbiano le nozioni necessarie per fare una raccolta differenziata nel modo più corretto». Nelle prossime settimane quindi verranno inviate brochure esplicative a tutte le famiglie. Materiale informativo verrà distribuito anche nelle attività commerciali e verranno affissi numerosi manifesti e cartelloni nella città. «Un’attenzione particolare verrà riservata alle scuole – prosegue Cilli – dove cercheremo di organizzare degli incontri con i ragazzi. Siamo convinti che proprio partendo dai più giovani il messaggio diverrà sempre più forte: saranno i ragazzi che spiegheranno ai loro genitori l'importanza e le modalità della raccolta differenziata».



Intanto in questi giorni gli agenti di Polizia Locale hanno intensificato i controlli sanzionando tutti coloro che non osservano gli orari di conferimento come stabilito da un’ordinanza del Commissario Straordinario. Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani indifferenziati, essi dovranno essere conferiti, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 30 settembre dalle 20 alle 24, mentre dal 1 ottobre al 1 maggio dalle 18 alle 24.

Nessun vincolo orario, invece, per il conferimento dei rifiuti differenziati. «Invitiamo tutti a rispettare le fasce orarie – continua Cilli- per non incorrere in sanzioni, ma soprattutto ad applicarsi nella differenziazione dei rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di aumentare il più possibile la quota della raccolta differenziata. Per questo stiamo insistendo molto e supervisionando con attenzione l'operato della Tradeco, a cui siamo legati da un contratto ereditato dalla precedente amministrazione. Sebbene sono stati raggiunti dei risultati positivi – conclude Cilli - siamo ancora ben lontani dall'obiettivo del 65% di raccolta differenziata».

Nel mese di luglio, la raccolta differenziata era salita al 21,57%, dal 18,76 del mese precedente. Una diminuzione, tuttavia si è registrata nel mese di agosto, dove la differenziata si è fermata al 18,84%, mentre la quota della raccolta indifferenziata è salita del 20%.

Sale da 100.000 kg a 106.000 kg la raccolta dell’organico, così come sale la raccolta del vetro ad 85 tonnellate dalle 74 del mese di luglio, mentre scende, probabilmente a causa delle settimane di chiusura estiva di molte aziende del territorio, quella del cartone dai 79.000 kg del mese di luglio ai 42 mila circa di agosto.