CHIETI, LAVORI IN VIALE ABRUZZO. SI ASFALTA DI NOTTE

CHIETI. E’ stata predisposta una lavorazione “in notturna” per il rifacimento dell’asfalto di Viale Abruzzo che avrà inizio alle ore 20.00 di lunedì 8 settembre – iniziando dall’incrocio con Via Ortona – per proseguire sino alle ore 6.00 di martedì 9 settembre.

Per quanto riguarda il primo lotto di lavori in viale Abruzzo, tra la giornata di oggi e di lunedì 8 settembre, verrà inoltre completato il posizionamento delle caditoie “antifurto”. Sarà garantito il transito dei mezzi pubblici e degli autobus del servizio extraurbano mentre le autovetture potranno seguire le indicazioni di deviazione su percorsi cittadini alternativi. «Il disagio della lavorazione notturna», spiega l’assessore Mario Colantonio, «sarà sicuramente inferiore su un tratto di strada che risulta essere intensamente sottoposto al transito veicolare durante il giorno. E’ questa l’ultima lavorazione di forte impatto per il tratto di viale Abruzzo interessato dalla riqualificazione».