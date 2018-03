Riccardo III, in scena al parco di Villa Sabucchi

PESCARA. Comune di Pescara, Teatro Stabile Abruzzese, Laad e Form-Art, insieme nel nome di Shakespeare in una notte di fine estate, quella del Riccardo III che verrà messo in scena per la nona edizione del progetto “La torre del Bardo”, a firma del regista pescarese William Zola. Venerdì 5 e sabato 6 settembre ore 21,15 presso il Parco Villa Sabucchi di Pescara (tempo permettendo).

«Il progetto torna per la sua nona edizione a trasformare Villa Sabucchi in teatro – così il direttore artistico e regista, nonché adattatore del testo shakespeariano William Zola – E' un progetto che mette insieme diverse cose: la cultura, la sinergia fra territori, il sociale. Comune di Pescara, Tsa, Laad, associazioni sono un insieme che funziona da nove stagioni e che ogni anno dà la dimensione di quanto sia importante legare la cultura ad altre realtà. Quest'anno c'è inoltre la ricorrenza dei 450 anni dalla nascita di Shakespeare e dunque lo spettacolo assume anche il significato di un vero e proprio evento shakespeariano. La speranza è che nasca un’asse Pescara l'Aquila in nome della cultura, a segnare l'inizio di un nuovo percorso, capace di coinvolgere sempre più mondi e di animare la vita culturale e sociale della comunità abruzzese».

«Per il Teatro Stabile questa è un'opportunità, perché ci consente di sostenere un maggiore investimento dello Stabile sul territorio – sottolinea Ezio Rainaldi, presidente Tsa, presente anche con il dirigente organizzativo Giorgio Iraggi - Un'attività che in sinergia con il territorio stesso si porta avanti da tempo e che consente ricadute in tutta la regione, grazie a collaborazioni attivate in tutti i Comuni. Nel progetto c'è l'anima di ciò che muove il Tsa verso le produzioni abruzzesi. Pensiamo che le risorse debbano essere volte a formare nuovi talenti e a creare più occasioni di realizzare spettacoli e lavori in Abruzzo. Quest'anno, poi, lo Stabile compie 50 anni di attività e promuovere produzioni in sinergia con il sociale è un modo bello per sottolineare l'anniversario, perché si tratta di mondi importanti, qualificanti e in questo momento abbiamo fortemente bisogno di sensibilizzazione per dare un sostegno economico e logistico e presenza a progetti che possano sposare questa linea e portarla in seno alle attività degli enti».

«Negli anni scorsi ho partecipato agli spettacoli di Zola sia come appassionato di teatro che di shakespeare che di attore – ha detto l'assessore Giovanni Di Iacovo - il Parco Sabucchi non è solo una location sensibile, tanto che potrebbe venire meno per via del tempo, ma è uno spazio intensamente suggestivo. La sempre grande partecipazione a questi spettacoli è poi trasversale, questo aspetto lo trovo bellissimo perché vede alternarsi persone di diversa età e competenza, accanto a persone che hanno imparato ad amare e fare il teatro».