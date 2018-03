Estate Montesilvano, tra Paul Young ed un evento dedicato alla cronaca nera

MONTESILVANO. Conto alla rovescia per uno dei grandi eventi dell’estate montesilvanese.

Giovedì 31 luglio Paul Young, alle 22, salirà sul palco del Teatro del Mare. L’interprete dei grandi successi degli anni '80 verrà preceduto sul palco dall'esibizione gruppo musicale “I Love Italy”, prevista per le 21. «Siamo davvero onorati – afferma l’assessore agli eventi Ottavio De Martinis – di ospitare nella nostra città un artista del calibro di Paul Young a Montesilvano. In questo modo offriremo un momento esclusivo alla cittadinanza e ai nostri turisti».

Grande attesa anche per un altro appuntamento in programma questa settimana, dedicato ai più giovani. Sabato 2 agosto, il cantante raggae Babaman, salirà sul palco preceduto alle 21:30 da una gara di freestyle.

Chiude questa sera, infatti, la sagra della Parrocchia San Giovanni Apostolo che ha animato via Inghilterra da giovedì scorso.

Martedì sera, alle 21:30 il Teatro del Mare ospiterà lo spettacolo di musica e danza “Serata in Musical by Noi.Etoile” a cura del centro studi danza Etoile, mentre a Montesilvano Colle, dalle 21, si terrà la seconda serata di “Un Calice di Cultura”. Ospiti dell’appuntamento dedicato a “I Grandi misteri della cronaca: da Amanda Knox a Parolisi”, Maria D’Elia, giornalista de “La Vita in Diretta” che ha indagato sui casi misteriosi della cronaca italiana e la scrittrice Lucia Guida.

Sempre a Montesilvano Colle mercoledì alle 21:30 si esibirà “ChiAma Biagio”, la cover band di Biagio Antonacci. Ancora danza, con lo spettacolo “Peter Pan” a cura dell’associazione Non Solo Danza”, dalle 21:30 al Teatro del Mare, mentre nel pomeriggio alle 18:30 l’associazione “Enfants Terribles” con la collaborazione della Cooperativa Valfino, offrirà lo spettacolo di magia per bambini “Un’ora Dario”.



Venerdì secondo appuntamento a Montesilvano Colle di “La storia d’Abruzzo al Colle” a cura di Camillo Chiarieri che dalle 21 porterà il pubblico attraverso speciali immagini “Sulla via della transumanza”, mentre al Teatro del Mare, alle 21:30 si esibirà “Equilibrio Instabile”, cover band degli Stadio. Infine su Viale Europa, su terrà, dalle 20 il mercatino dei bambini a cura dell’Associazione Culturale “Amare Montesilvano”.



Sabato 2 agosto a Montesilvano Colle in occasione della Festa della Madonna della Neve, si terrà lo spettacolo di teatro dialettale a cura della compagnia teeatrale “La Matrioska”. Infine domenica 3 agosto sempre al Colle, liscio e balli di gruppo con l’Orchestra “Pierino e Lara D’Orazio”, mentre al Teatro del Mare, sarà di scena l’Asd Antares con lo spettacolo di ginnastica artistica “I Sentimenti”.