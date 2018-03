Consiglio aperto a Pescara sul nuovo Piano regolatore portuale

PESCARA. Domani 25 luglio, alle ore 9, è convocato il Consiglio Comunale per discutere Approvazione del documento di intesa tra il Comune di Pescara e l'Autorità Marittima per l'approvazione del Piano Regolatore portuale.

Vista l’importanza dell’argomentazione, che investe molti aspetti della vita economica e sociale della città, come turismo, ambiente, commercio e attività portuali, il Movimento Cinque Stelle Pescara ha richiesto ufficialmente al Presidente del Consiglio Comunale Blasioli e al Sindaco Marco Alessandrini di svolgere il Consiglio in adunanza aperta, come previsto dall’Articolo 44 del Regolamento. L’articolo prevede, infatti, che qualora l’argomento sia di interesse rilevante per la collettività quest’ultima partecipi attivamente anche attraverso la presenza di esperti del settore, parlamentari e cittadini.

«Grazie alla richiesta del M5S, che conferma la vocazione alla trasparenza argomentata anche in campagna elettorale», spiegano in una nota i consiglieri M5s Sabatini, Di Pillo, Alessandrini, «i cittadini non solo potranno assistere al consiglio ma potranno intervenire sull’argomento creando un dibattito che finalmente pone le esigenze della città prioritarie rispetto agli accordi di palazzo. “Partecipo Decido” non rappresenta solo uno slogan da campagna elettorale, ma è il fulcro del nostro modus operandi che cercheremo di inculcare il più possibile a tutto il Consiglio Comunale».