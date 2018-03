PescarArt 2014: 100 artisti, 148 opere alla Mostra di Arti visive e multimediali.

PESCARA. A partire da quest' anno, PescarArt diviene una vera e propria biennale d'arte contemporanea: porta in città 100 artisti e 148 opere in una mostra di arti visive e multimediali che si manifesta attraverso: pittura, scultura, fotografia, arte digitale, installazioni, performance, disegno, fluxus, musica, happening.

La novità è anche il “Premio PescarArt”, parte integrante della rassegna, che sarà contestuale a vernissage e apertura della mostra ospitata da sabato 26 luglio alle 17,30 al 15 agosto nello spazio funzionale Box&Office di via Raiale 285. All’inaugurazione parteciperanno anche il presidente della Regione Luciano D’Alfonso e il sindaco Marco Alessandrini.

La rassegna, che gode del patrocinio di Regione e Comune di Pescara, nasce da un’idea di Giancarlo Costanzo, pittore, scenografo, scultore, esperto di Arte antica che vive e lavora nella sua fucina di Pescara Art Evolution in via Ravenna 103. E’ nata nel 2007 e per l’edizione 2014 vede la partecipazione di ben cento artisti, di cui 45 nati in Abruzzo, italiani e stranieri, oltre ad alcuni importanti critici, curatori, galleristi, istituzioni d'arte e vari imprenditori. L’allestimento è a cura dell’architetto Mila Sprecacenere, mentre il premio è presieduto da Erminia Turilli, curatrice di mostre ed eventi artistici.



GLI ARTISTI

L’evento moderato da Silvia Moretta si aprirà con un omaggio a Gian Ruggero Manzoni e a Mimmo Paladino con la presentazione del libro Tutto il calore del mondo (edito da Skira nel 2013) di Gian Ruggero Manzoni illustrato con 24 tavole di Mimmo Paladino, pittore e scultore italiano, tra i principali esponenti della Transavanguardia, in esclusiva per PescarArt. Discendente dell’Alessandro dei Promessi Sposi, Gian Ruggero Manzoni è poeta, attore, scrittore, critico d'arte, pittore, al quale Pescar Art ha voluto dare il suo tributo per talento e creatività.



In Tutto il calore del mondo (Skira, 2013) Gian Ruggero Manzoni mette in scena la vita quale luogo del perpetuo conflitto e del martirio. Assumendo il punto di vista del testimone-superstite, ossia di colui che ha visto dall’interno l’orrore che c’è in ogni guerra, uscendone segnato, unto come un cristo. Manzoni sceglie due momenti emblematici (un episodio sul fiume Dnepr, tra russi e tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, e la battaglia di Alesia, dove Cesare vince Vercingetorige) e li racconta attraverso gli occhi di due ragazzi, Il primo, infatti, è il protagonista de L’infanzia di Ivan, film del maestro Andrej Tarkovskij, uscito nel 1962; l’altro si chiamava Lucinio Curione: inviato ad annunciare la vittoria romana sui Galli, non giunse mai in capitale e di lui non si seppe più nulla.



IL PREMIO

La premiazione del Premio Pescar Art avrà luogo il giorno dell'inaugurazione, dalla commissione presenziata da Erminia Turilli e composta da: Enrico Borgatti, Mario Costantini, Paolo D'Orazio, Meri Leone e Mario Serra. A tale concorso non partecipano gli artisti della commissione né quelli indicati di seguito: Lino D'Ambrosio, Nino De Luca, Emanuele De Reggi, Peppe Esposito, Duccio Gammelli , Fathi Hassan, Mikhail Koulakov, Gian Ruggero Manzoni, Paolo Marazzi, Gaetano Pallozzi, Franco Summa.