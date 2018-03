Cisl Fp: «manca il personale all’ospedale di Lanciano»

ATESSA. Nei giorni scorsi la protesta all’ospedale di Atessa, il cui personale – in particolare quello dei reparti di Chirurgia, Blocco Operatorio e Ortopedia - è stato dirottato per due mesi a Lanciano per sopperire alla mancanza di personale che si crea per il periodo di ferie. Oggi arriva la protesta della Cisl per la carenza di personale al “Floraspe Renzetti”, l’ospedale di Lanciano che ora è in crisi per gli stessi motivi e cioè perché mancano infermieri e personale di supporto.

C’è qualcosa che non quadra in questa vicenda, portata all’attenzione del manager Francesco Zavattaro, del direttore sanitario Antonio Flacco, di Manuela Loffredo (Risorse umane) e Franco Giancristofaro (settore infermieristico).

«All’ospedale di Lanciano normalmente manca questo personale. Poi d’estate la crisi si acuisce soprattutto al Pronto soccorso, quando aumentano gli accessi dovuti alla stagione turistica, e questo produce anche uno scadimento della qualità delle prestazioni sanitarie – fa rilevare Gabriele Martelli Cisp Fp – questa situazione provoca il malcontento dei cittadini contro gli Infermieri che invece sono solo vittime di una pessima gestione della Asl».

La Cisl lamenta anche di aver segnalato più volte, ma inutilmente questa situazione specifica alla direzione generale, così come ha segnalato la mancanza di un piano ferie per tutta la Asl in grado di evitare i disservizi per i cittadini-utenti, lo scadimento della qualità dell’assistenza ed ritmi di lavoro insostenibili per gli operatori. Il che probabilmente dipende dal fatto – secondo la Cisl – che il Decreto 49 del Commissario sulle dotazioni organiche delle Asl non è stato attuato. E così si creano tensioni all’ospedale di Atessa, ma non si risolve il problema di Lanciano.