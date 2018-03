Impianto trattamento rifiuti a Casalincontrada, la Via non si farà

CASALINCONTRADA. «Non ha alcun senso che il progetto proposto dalla Edilizia Colonnetta s.r.l. per la realizzazione di un Centro di recupero e valorizzazione dei materiali provenienti da servizi di raccolta differenziata in località Fosso Taverna di Casalincontrada sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale».

Protesta il Wwf di Chieti dopo che il Comitato Regionale Via ha escluso da questa procedura il Centro di recupero, che tratterà ogni giorno centinaia di tonnellate di rifiuti, limitandosi ad alcune prescrizioni.

«Non sono state tenute in conto», denunciano gli ambientalisti, «le decine di osservazioni presentate, oltre che dal Wwf, da aziende, comitati di cittadini, residenti della zona e persino da una parrocchia. Una decisione scarsamente condivisibile sul piano politico e su quello formale, basato sostanzialmente sulle controdeduzioni della ditta proponente e contro la quale sono stati presentati ricorsi sui quali il TAR sezione di Pescara si pronuncerà nei prossimi giorni».



«Vorrei rimarcare», spiega il presidente del Wwf Chieti Nicoletta Di Francesco, «la sostanziale opposizione del territorio nei confronti dell’ennesima azienda trattamento rifiuti in Val Pescara. L’impianto di Casalincontrada è in un sito a pochissima distanza da Manoppello e dalla popolosa frazione Brecciarola di Chieti in una zona nella quale sono presenti strutture sensibili, come scuole e asili nido, ristoranti e numerose altre attività che sarebbero pesantemente danneggiate. L’approfondimento previsto dalla procedura VIA sarebbe una garanzia per tutti. Tale disciplina si basa sul principio dell'azione preventiva, che consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti».

LE PERPLESSITA’ DEL SINDACO

Il nuovo sindaco di Casalincontrada, Vincenzo Mammarella, condivide le perplessità del Wwf: «Si tratta di un intervento importante, per dimensioni e per quantità di materiali trattati. I cittadini, di Casalincontrada, Manoppello e Chieti, e gli stessi amministratori dei tre Comuni, hanno bisogno di capire e di avere certezze. La procedura di valutazione di impatto ambientale certamente potrebbe aiutare a fare chiarezza. Mi preme inoltre sottolineare che il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di paesaggio in una serie di sentenze (ad es. Sez. IV, n. 2222, del 29 aprile 2014) affermando che il paesaggio è bene primario e assoluto. La sua tutela dovrebbe essere prevalente su ogni altro interesse, pubblico e privato».



Gli ambientalisti e tutti coloro che si sono opposti al progetto (sostenuto dalla precedente amministrazione di Casalincontrada) ritengono che l’insediamento sia comunque fonte di deterioramento della qualità della vita in un territorio già sotto pressione e che sia per questo «semplicemente da evitare».

«Va anche tenuto conto – conclude il sindaco Mammarella - che la asserita volontà dell’azienda di trattare esclusivamente imballaggi non trovava rispondenza nelle carte depositate a sostegno del primo progetto e che certe criticità non sembrano superate neppure in quello rimodulato, oggi in esame. In Val Pescara inoltre operano già diverse attività di trattamento rifiuti, con capacità produttive ben superiori a quelle del territorio. Non si vede perché crearne altre. Le conseguenze dell’insediamento sarebbero nefaste sul piano paesaggistico, per la qualità dell’aria con la produzione di polveri sottili e odori molesti, per il volume di traffico… In più ci sarebbero cospicui danni anche economici per chi da anni opera in quelle zone e non è conseguenza da trascurare. Si tratta insomma di un impianto sostanzialmente dannoso per la qualità della vita dei cittadini, che hanno pieno diritto a tutelare il proprio territorio sulla base del principio basilare che prevede priorità per gli interessi collettivi rispetto a quelli privati».

L’AZIENDA: «NON E’ UA ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO»

Ma la società respinge le accuse e ribadisce che il Comitato, nel dare parere favorevole alla costruzione dell’impianto, «ha tenuto ovviamente conto, confrontandole, delle osservazioni presentate da cittadini e da istituzioni locali – sia attraverso un’attenta analisi documentale sia attraverso le audizioni dei proponenti e degli opponenti – mettendo la parola fine ai continui e spesso strumentali atti di disinformazione di quanti si sono opposti a un progetto che è considerato, nell’attuale versione autorizzata, poco impattante e assolutamente privo di rischi diretti e indiretti per l’ambiente e per la salute dei cittadini».

«L’impianto infatti nascerà in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico – come erroneamente affermato – ma destinata a insediamenti artigianali-industriali. A sostegno dell’opera sono stati effettuati e presentati studi e analisi che hanno escluso, al contrario di quanto è stato invece affermato – “la produzione di polveri sottili, odori molesti e aumento sensibile di volume di traffico”. Nelle carte della valutazione da parte del Comitato Via, il Sindaco di Casalincontrada potrà trovare ogni chiarimento ai propri dubbi e di tranquillizzare la popolazione».

Contro il parere del Comitato Via, sono stati presentati due ricorsi al TAR, la cui decisione è attesa probabilmente per la fine di luglio. «É dunque sorprendente», dice la società, «come il WWF di Chieti, pur non presentando nessun ricorso, abbia scelto “tempestivamente” di tornare a prendere una posizione contraria alla costruzione dell’impianto. Lungi dal pensare che voglia essere un tentativo di influenzare le decisioni del TAR, resta comunque curioso come il WWF di Chieti intenda evidentemente seguire un principio differente rispetto alle posizioni nazionali della stessa associazione ambientalista che da anni ribadisce ed educa sulla necessità di aumentare la quota di differenziata per il riciclo e il riuso dei materiali, nel rispetto secondo la Direttiva europea 2008/98 recepita dall’Italia nel Dgls 205/2010 che impone il raggiungimento di rigidi obiettivi da adottare entro il 2020».

L’impianto di Casalincontradasi occuperà del recupero e della valorizzazione di materiali non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata – vetro, plastica, carta, cartone, ferro, alluminio, legno – attraverso operazioni meccaniche per la selezione, la separazione e l’adeguamento volumetrico degli stessi, che saranno divisi in “materia prima secondaria” (destinata cioè a rientrare nei processi produttivi e a diventare nuovamente prodotto), in materiali destinati a impianti di recupero energetico e in scarti non recuperabili. «Non solo sottrarremo alle discariche rifiuti e materiale ingombrante evitandone una loro rapida saturazione e chiusura», ribadisce la società, «ma soprattutto provvedere al loro recupero e riutilizzo nel rispetto dell’ambiente. A chi interessa che questo in Abruzzo non avvenga?»

