Arzibanda, la New York Ska-Jazz Ensemble a Capistrello

CAPISTRELLO. Torna dal 17 al 20 Luglio Arzibanda, rassegna di musica, teatro e arte varia nel centro storico di Capistrello. Tanti gli spettacoli in programma per la diciottesima edizione, con un pizzico di internazionalità in più grazie alla presenza quest’anno della New York Ska-Jazz Ensemble, impegnata nel proprio tour europeo per celebrare i 20 anni di attività; un tour che sta toccando le principali capitale europee e che farà tappa a Capistrello venerdì 18 luglio per uno dei quattro concerti italiani previsti – l’unico del centro Italia. Sabato 19 luglio sarà invece il turno di Bobo Rondelli, il poliedrico cantautore livornese che sarà accompagnato sul palco dai musicisti de L’Orchestrino, con cui ha realizzato il disco “A famous local singer”, apprezzato da tutta la critica e la stampa nazionale e viatico per una seconda e nuova giovinezza artistica che lo ha portato a collaborare anche nelle trasmissioni televisive “Sostiene Bollani” e “Gazebo” di Rai Tre. Domenica 20 luglio, a chiudere la manifestazione, arriverà poi Andrea Rivera, il comico romano, classe ’71 Rivera presenterà al pubblico di Arzibanda il suo nuovo disco “Verranno giorni migliori”.



Anche quest’anno Arzibanda, continua con la sua opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. La scelta dell’associazione è stata quella di dotarsi, nell’area di ristoro, di tutto materiale in polpa di cellulosa completamente biodegradabile. All’origine di questa scelta, anche a fronte di un costo maggiore di investimento, l’idea di dover ridurre sensibilmente il peso dell’intera manifestazione sulla comunità in materia di produzione di rifiuti e sul loro conseguente smaltimento.

Solo l’anno scorso, la scelta del bicchiere amico da ritirare sotto cauzione ha infatti consentito di eliminare lo spreco di circa 5000 bicchieri di plastica.