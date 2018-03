Raccolta differenziata a Pescara, via libera per la seconda ricicleria

PESCARA. Raccolta differenziata, via libera dalla Giunta all’acquisizione di spazi per un ‘Pescara ricicla’, il progetto che mette insieme Regione e Comune.

«L’Amministrazione comunale deve e può potenziare la raccolta differenziata a Pescara per raggiungere la soglia del 65 per cento stabilita dalla legge», ha spiegato l’assessore Paola Marchegiani.

È con decisione che l’Amministrazione intraprende il conseguimento di tale obiettivo, riannodando le fila di un percorso iniziato dall’amministrazione del sindaco Luciano D’Alfonso. All’epoca era stata ipotizzata una rete di 5 riciclerie, ovvero stazioni di servizio per l'ecologia accessibili ai semplici cittadini e alle categorie produttive, finalizzate al deposito temporaneo di materiali già differenziati da destinare al recupero.

Insomma, una per ogni circoscrizione, così da poter servire tutti i cittadini di Pescara. La difficoltà di individuare dei siti con le caratteristiche necessarie ha portato, però, alla decisione di ridurre da 5 a 2 il numero di Riciclerie da realizzare.

Ad oggi delle 2 stazioni ne è in funzione solo una, gestita da Attiva e realizzata con il progetto “Pescara ricicla” e con fondi al 60% regionali e al 40% comunali. La stazione ecologica è in via Flora, in un terreno adiacente alla sede amministrativa della Società Attiva ed alla nuova sede operativa. La sua realizzazione ha consentito di effettuare contestualmente i lavori di adeguamento della nuova sede operativa.

Al momento la stazione risulta satura, quindi non può contribuire alla crescita della percentuale di raccolta differenziata della città, ferma al 32%. «Uno scatto in avanti», assicura Marchegiani, «sarà possibile anche grazie alla decisione assunta giovedì dalla Giunta, quella di procedere con l’acquisizione di una porzione di terreno situata in via Prati, necessaria alla realizzazione della seconda ricicleria».

Con l'acquisizione di circa 3.200 metri quadri di proprietà dell’Anas si potrà anche accedere a una parte non ancora utilizzata del finanziamento regionale della legge 52/2000 “Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata”.

All’interno di queste aree, come succede già nella ricicleria di via Flora, è possibile conferire sia i “classici” rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, vetro) ma anche rifiuti ingombranti, come vecchi mobili, frigoriferi e apparecchiature elettroniche (televisiori, computer, monitor) fuori uso.