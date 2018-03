Beneficenza: sfida di calcio Regione-Comune Teramo

TERAMO. Sara' lo Stadio Comunale G. Bonolis in localita' Piano D'Accio a Teramo ad ospitare la partita di beneficenza che vedra' protagoniste due squadre d'eccezione.

Antagonisti sul campo, ma uniti in una comune missione di beneficenza gli assessori ed i consiglieri della Regione Abruzzo da un lato e quelli del Comune di Teramo dall'altro.

L'appuntamento e' per giovedi' 10 luglio alle ore 18:00 ed il ricavato sara' interamente devoluto all'Istituto educativo ed assistenziale "Castorani" di Giulianova.

«Il calcio e' da sempre uno sport che unisce - spiega il capogruppo del Nuovo Centrodestra al Consiglio Regionale d'Abruzzo Giorgio D'Ignazio, promotore dell'iniziativa. Al di la' dei diversi schieramenti politici e degli steccati ideologici, quando si toccano tematiche sensibili come quelle sociali, che riguardano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, colpito da disagi e forti problematiche, credo sia opportuno seguirne le logiche. Fare lavoro di squadra e dare ognuno il proprio contributo sul campo - commenta - significa garantire la buona riuscita della partita. Cosi' anche in politica, quando si e' mossi da una giusta causa come questa, e' prioritario unire le forze ed organizzare iniziative che focalizzino l'attenzione sui gravi disagi sociali sperimentati da bambini e adolescenti e sostengano le strutture che si prendono a cuore queste problematiche, fornendo loro gli strumenti giusti per accoglierli nel migliore dei modi», conclude il consigliere regionale.