Abruzzo. Fondi Fse, voucher di innovazione per le aziende

PESCARA. Nuova iniziativa della Provincia di Pescara per sostenere il sistema produttivo del territorio. Attraverso le risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo, con l’avviso Voucher di Innovazione, vengono finanziati interventi formativi per aiutare le imprese, ed i loro lavoratori e manager, ad introdurre elementi di innovazione organizzativa, gestionale, tecnica, di processo o di prodotto, volti a facilitare il superamento delle criticità interne e a rafforzare la competitività delle aziende.Al bando si potrà rispondere a partire da domani, 9 luglio.Gli interventi formativi possono essere erogati da soggetti formatori scelti dall’azienda tra: liberi professionisti iscritti all’albo di riferimento, società di consulenza, ditte individuali, società, organismi di formazione accreditati aventi sede propria o complementare nella provincia di PescaraTutti gli interventi formativi devono obbligatoriamente svolgersi presso l’azienda o, nel caso di organismi formativi accreditati, presso le loro sedi.Sono lavoratori e manager di imprese private, localizzate nella provincia di Pescara, attive e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Trattandosi di voucher aziendali, la candidatura deve essere avanzata dalle imprese.I lavoratori/manager coinvolti nella formazione devono prestare, nel periodo di fruizione del voucher, la propria attività lavorativa presso sedi legali delle imprese private richiedenti il voucher.Gli stessi devono appartenere ad una delle seguenti tipologie contrattuali:- lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, purché non a zero ore, e fatta esclusione per i lavoratori già destinatari di dote individuale nell’ambito del Progetto LINFA della Provincia di Pescara;- soci di cooperative iscritti al libro paga;- apprendisti, purché la formazione da erogare risulti aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria;- lavoratori con contratti di lavoro atipici;- manager.Sono pari a € 227.080,48 e andranno a sostenere voucher aziendali finalizzati alla fruizione di interventi formativi di natura specialistica, per un importo massimo di € 5.000,00 volti al rimborso delle sole spese di docenza sostenute. La Provincia si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.fino ad un massimo di 4 voucher aziendali, per un importo complessivo non superiore a €20.000,00 per azienda, sulla base del numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato, inclusi gli apprendisti.Le candidature, a pena di irricevibilità, devono essere trasmesse a partire dal 9 luglio 2014 e devono pervenire entro il termine massimo dell’8 agosto 2014. Saranno esaminate giornalmente, secondo il procedimento a sportello, ma possono anche essere spedite anche via PEC.L’avviso e tutta la modulistica sono disponibili sul portale www.pescaralavoro.it.