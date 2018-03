Cambio divisa, Asl Chieti condannata dalla Corte d’Appello

VASTO. Vittoria nel giudizio contro la ASL degli infermieri dell’ospedale i Chieti, iscritti all’O.S. Nursind che potranno pretendere la retribuzione del tempo divisa e degli arretrati.

L’annuncio arriva da Enrico Del Villano, segretario provinciale del NurSind il più grande sindacato rappresentativo degli infermieri italiano.

Con la recentissima sentenza del 3 luglio, la Corte di Appello di L’Aquila, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dalla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti, del 19 aprile 2013, che riconosceva il diritto dei 56 infermieri ricorrenti, tutti iscritti al Nursind di Chieti e difesi dall’avvocato Vincenzo de Crescenzo del Foro di Vasto, alla retribuzione del tempo impiegato, prima e dopo ogni turno di lavoro, per il cosiddetto “cambio divisa”, pari alla durata complessiva di 15 minuti.

La Asl è stata condannata anche al rimborso delle somme arretrate.

«Il Collegio giudicante», spiega il segretario, «ha, in sostanza, condiviso quanto dedotto ed eccepito dal difensore degli infermieri appellati, confermando che il cambio divisa, in quanto deve necessariamente eseguirsi all’interno degli spazi aziendali, dopo la timbratura del cartellino marcatempo, deve considerarsi un’attività svolta sotto il potere direttivo e disciplinare dell’Azienda datrice di lavoro, pertanto, è un’effettiva prestazione di lavoro, strumentale a quella principale dell’assistenza ai pazienti in reparto, ed il tempo impiegato deve essere retribuito».

L’anno scorso la stessa vittoria l’avevano ottenuta i dipendenti della Asl di Pescara e prima ancora un provvedimento identico era arrivato anche in Puglia dove i lavoratori dell’Ilva di Taranto chiedevano all’azienda il riconoscimento ai fini retributivi del tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento fino al reparto e viceversa. La Cassazione sancì che ci sono alcune categorie di lavoratori (come ad esempio operai ma anche gli infermieri) che devono per forza indossare la divisa per una precisa necessità. I dispositivi di protezione individuale rientrano tra le «misure » che il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore. Questo vuol dire che «se uno di questi lavoratori pretendesse di svolgere le sue mansioni senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione si porrebbe in una condizione di inadempimento contrattuale, di scarsa diligenza, esponendosi al potere disciplinare del datore di lavoro».