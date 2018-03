Decimo Premio “Rocky Marciano” a Ripa Teatina

RIPA TEATINA. Prende il via domenica 29 giugno la manifestazione “Ripa Teatina Terra di Campioni”, che tra la fine del mese e i primi due giorni di luglio celebrerà la nobile arte della boxe, interpretata in chiave sportiva e culturale.



Si parte domenica con la gara ciclistica del campionato italiano ACSI “II Trofeo Rocky Marciano Bike” che si svolgerà lungo le strade cittadine alle ore 9. Sempre domenica, alle 18,30 , verrà inaugurata la mostra arte contemporanea “Ripa teatina terra di campioni tra arte e boxe” a Porta Gabella. Si tratta di un omaggio ai due grandi pugili ripesi campioni del mondo Rocky Marciano e Rocky Mattioli, cui partecipano 11 artisti internazionali che nelle loro operano hanno interpretato in qualche modo il rapporto con lo sport e in particolare con il mondo della boxe.

La sera del 30, alle ore 21, nella piazza antistante l'antico Convento, si svolgerà una manifestazione musicale, “Campioni del Mondo” con un concerto musicale dell’Orchestra Associazione Monteverdi di Ripa Teatina. In questa occasione verrà premiata, come artista di fama mondiale, la mezzosoprano di origini ripesi Luciana D’Intino.

La sera del 1° luglio si svolgerà la serata di gala della manifestazione, nella tenuta Di Sipio di Ripa Teatina, con la consegna dei Premi intitolati al grande Rocky Marciano, alla presenza del figlio del campione ripese, anche quest’anno giunto da Miami per presenziare la manifestazione, insieme a Rocky Mattioli, affezionato testimonial dell’evento.

Il campione di pugilato Clemente Russo, napoletano, peso massimo due volte argento olimpico a Pechino e Londra e bicampione del mondo tra i dilettanti e il portiere abruzzese Stefano Mammarella, della Nazionale Italiana di Calcio a 5 e dell’Acqua e Sapone, sono i vincitori della X edizione del “Premio Rocky Marciano”.

Parteciperà all’evento anche il tenore Piero Mazzocchetti, al quale verrà attribuito un riconoscimento speciale per aver portato fuori dai confini nazionali – in campo artistico - il nome e il marchio d’Abruzzo. Alla serata prenderanno parte anche i vertici della Federazione pugilistica italiana e il Ct della nazionale Francesco Damiani, che ritirerà il premio per Clemente Russo, che ha comunicato di non poter ritirare personalmente il premio.



Si terrà, invece, mercoledì 2 luglio, a piazza Martiri d’Ungheria, “Boxe sotto le stelle”, incontri di pugilato regionale e interregionale a cura della palestra pugilistica Diodato di Chieti e il secondo Trofeo “Ripa Teatina Terra di Campioni”, durante il quale i migliori pesi massimi si contenderanno il gradino più alto del podio.