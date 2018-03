Fiat: Uilm, sciopero alla Sevel di Atessa

ATESSA. «La rottura del 6 giugno a Torino della trattativa per il rinnovo del contratto rappresenta lo schiaffo della Fiat agli oltre 80.000 dipendenti del gruppo e colpisce particolarmente i 6.000 lavoratori della Sevel di Atessa».

E' quanto dichiara in una nota il segretario provinciale della Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi, annunciando una giornata di sciopero per oggi nello stabilimento di Atessa in relazione al blocco degli straordinari e delle flessibilita', tra cui rientra anche la giornata di recupero produttivo prevista per oggi.

«Il mancato rinnovo del contratto Fiat rischia di azzerare le aspettative dei dipendenti Sevel che, dopo tanto lavoro, hanno il diritto di ricevere anche quei pochi soldi del contratto nazionale: non significa solo perdere salario, ma anche tutte le parti normative trattate nel corso di questi mesi - sottolinea Manzi - a seguito della rottura della trattativa e' stato dichiarato il blocco dello straordinario e delle flessibilita' per tutti gli stabilimenti del gruppo. Nelle flessibilita' rientrano anche i recuperi per la fermata elettorale del 25 maggio, per la quale abbiamo gia' esternato tutte le nostre perplessita': due giornate di fermo programmati dalla Sevel senza neanche conoscere il numero dei lavoratori che a vario titolo avrebbero richiesto i permessi elettorali», spiega Manzi.

«Questi sono i motivi per cui la Uilm Chieti-Pescara e la RSA Uilm Sevel dichiarano il blocco degli straordinari e delle flessibilita' con una prima iniziativa di sciopero per sabato, giornata di recupero programmata dalla Sevel», conclude Manzi.