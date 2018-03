Uda. Niente documenti c’è la privacy: negate le informazioni sulla prof

CHIETI. C’è la privacy, la legge sull’accesso civico non vale, inoltre si deve applicare la vecchia legge del 1990 sulla “trasparenza” che dice che… il giornalista non ha accesso agli atti.

E’ la risposta del direttore generale della Università D’Annunzio, Filippo Del Vecchio, ad una richiesta di accesso agli atti di PrimaDaNoi.it per verificare un dettagliatissimo esposto anonimo circa alcune vicende che riguardano esami, concorsi e progressioni di docenti.

Nella missiva che è stata recapitata si parla del percorso professionale della professoressa Elsa Maria Bruni ma si raccontano anche scenari molto più ampi che riguardano l’Uda ed alcuni rapporti tra docenti oltre a qualche ricorrente coincidenza.

Ultimamente l’Uda è agitata da lotte interne che fanno intuire uno scontro tra poteri e forze contrastanti ed il tutto si agita nel silenzio delle stanze e a fatica trapelano pochi e minimi dettagli. Attualmente vi sono almeno tre inchieste della procura di Chieti che riguardano varie vicende che hanno al centro l’Ateneo chietino-pescarese.

Nella richiesta ufficiale di documenti e informazioni protocollata quasi un mese fa chiedevamo conto di un procedimento giudiziario a carico della prof Elsa Maria Bruni che si sarebbe concluso intorno al 2006 con un esito sfavorevole. La sentenza sarebbe poi stata inviata all’Università per le valutazioni del caso che sarebbero state ratificate dal Senato Accademico.

Avevamo anche chiesto che tipo di valutazioni erano state fatte relativamente alla vicenda giudiziaria e se vi erano stati effetti sulla carriera universitaria della prof.

Tutte notizie come detto contenute in una missiva anonima che abbiamo cercato di verificare in questo modo.

La risposta del direttore generale anche se articolata è semplicissima e comunque la pubblichiamo integralmente qui sotto.

Dopo diversi minuti di ricerche siamo riusciti a rintracciare alcuni verbali di commissione che hanno decretato prima la qualifica di ricercatore e poi di professore associato.

Alcuni verbali sono qui

• VERBALI DEL 2005: 1) 2) 3)

• VERBALE DEL 2008: 1)

Sulla variegata offerta di risposte agli accessi agli atti presso le pubbliche amministrazioni e la negazione della trasparenza abbiamo già parlato abbondantemente in passato e rimandiamo alla lettura di quella inchiesta datata ma sempre attuale per farsi una idea.

Il mancato accesso agli atti (a prescindere dalla fondatezza o meno) lascia aperti interrogativi che riguardano la facoltà presieduta da Gaetano Bonetta, ex candidato rettore dell’università e più recentemente candidato alla Regione Abruzzo.

Inoltre di fronte allo sbarramento burocratico il giornalista di buona volontà è costretto ad alzare le mani e ad arrendersi e con lui tutti i cittadini che con molta probabilità avrebbero diritto di sapere.

a.b.

Risposta Uda accesso agli atti