Pesca: protesta vongolari, invasione pacifica all'Area marittima protetta del Cerrano

PINETO. La flotta di vongolari di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e qualcuno anche da Pescara oggi all'alba, ha transitato e fatto sosta nell'Area Marina Protetta (Amp) del Cerrano, a Pineto, per protestare contro l'impossibilita' di accesso alla pesca delle vongole nell'area, manifestando il disagio del comparto fermo da mesi e per denunciare la mancata attuazione di politiche a sostegno del rilancio dell'economia legata alla pesca delle vongole.

I vongolari hanno suonato le sirene e si sono mossi senza pescare. Nel frattempo sono giunte le motovedette della capitaneria di porto di Giulianova.

La manifestazione, finora, ha preso una piega pacifica ma i vongolari schiumano rabbia per la poverta' del mare, lo stop alla pesca delle vongole e per l'interdizione nello specchio d'acqua dell'area marina protetta. Ora le imbarcazioni si stanno recando al porto di Giulianova.