Cisl Fp: «la Asl di Pescara trascura le malattie rare»

PESCARA. L’assistenza alle malattie rare torna ad infiammare i rapporti tra la Cisl e la dirigenza Asl di Pescara, accusata con due diverse note di essere quanto meno «distratta» - se non inadempiente – rispetto alle richieste di cure e di esenzioni di questi malati. In particolare il caso sollevato è quello di un bambino costretto a ricorrere alle cure appropriate in un ospedale romano e con la necessità di tornare in ambulanza a Pescara, senza dire dei problemi per l’acquisto dei farmaci e dei presìdi medici necessari.

Umberto Coccia, come Federazione provinciale, e Davide Farina, Cisl Funzione pubblica, il 16 maggio avevano chiesto entro 5 giorni un incontro al manager Claudio D’Amario per chiarire il perché delle difficoltà (mancanza di fondi, rapporti con la Regione) ad erogare questa assistenza.

L’incontro non c’è stato ed allora Davide Farina, Cisl Fp, protesta «perché la Asl fa fatica a reperire nel suo bilancio i 40/50 mila euro sufficienti a coprire il fabbisogno delle malattie rare, mentre per altre spese - come i premi ai dirigenti - i fondi si trovano».

«Un’inezia nelle pieghe del bilancio ASL che si aggira intorno ai 600 milioni annui», continua Farina, «senza dimenticare, come già ricordato nel documento allegato, che da informazioni apprese sul bilancio regionale, dal 2011 esiste un capitolo di spesa dedicato alle “malattie rare” di circa 200 mila euro annui a cui sembra che in questi 4 anni nessuna ASL abbia mai fatto richiesta di beneficio. Ma ciò che indigna maggiormente questa Federazione Sindacale è il dover purtroppo constatare che, a fronte di queste insormontabili difficoltà per reperire fondi esigui se pur per nobili

cause come quella in oggetto, non si ha nessuna remora a prelevare dai fondi economici ingenti somme per incentivare i Manager della stessa ASL (vedi i 34 mila euro del Direttore Generale D’Amario ed i 18 mila ciascuno del Direttore Sanitario dott. Guarino e del Direttore Amministrativo, Carano) oppure per l’istituzione di Super Dirigenti nella ASL, come avvenuto nei giorni scorsi con delibere ad hoc, per un costo di oltre 80 mila euro annui. Mentre il personale sanitario del comparto sta ancora elemosinando i circa 600 euro annui collegati alla produttività 2013 a cui, nonostante le reiterate richieste sindacali, nessuno ancora dà risposta».

«Non è così e mi sorprende che la Cisl non sappia che la Asl di Pescara con la mia gestione è stata sempre disponibile all’assistenza delle malattie rare – spiega il manager Claudio D’Amario – non solo quando dipendeva da me in casi individuali ho dato subito l’ok per queste cure, ma ho istituito da tempo uno sportello dedicato alle malattie rare, diretto in modo molto efficiente dal dottor Giuliano Lombardi. C’è uno staff che valuta le richieste e dopo un rapido controllo autorizza le cure. Controllerò se sono pervenute istanze su questa vicenda specifica, ma parlare di “distrazione” su questo problema mi pare un pò strumentale».

In realtà l’assistenza alle malattie rare dipende forse dalle scelte legate al commissariamento della sanità, quando inizialmente queste cure sono state escluse dai Lea (livelli essenziali di assistenza), e dall’atteggiamento delle singole Asl che si muovono in modo diverso per assicurare questa assistenza. Non è un caso che a Chieti, recentemente, con due diverse ordinanze sono dovuti intervenire i giudici di Vasto per obbligare la Asl a fornire gratuitamente i farmaci necessari. Perché nella Costituzione il diritto alla salute è per tutti e non è legato alla malattia, all’anagrafe o al territorio.

s. c.