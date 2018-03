Il dipendente Aca è rappresentante di lista: sportello deserto e cittadini infuriati

PIANELLA. Sin dalle prime ore della mattinata di oggi, venerdì, presso lo sportello Aca, ospitato all'interno dell'edificio municipale, si è creata una piccola folla di cittadini, anche di comuni limitrofi, che attendeva l'apertura dello sportello.

L’ufficio dovrebbe fornire tutela, assistenza e informazioni all’utenza del comprensorio. Eppure a metà mattinata non essendo ancora arrivato il dipendente preposto il sindaco Sandro Marinelli non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall’azienda che si occupa del servizio idrico ha contattato la sede Aca, apprendendo «con sconcerto» che l'addetto allo sportello di Pianella, dopo l'assenza per lo svolgimento di funzioni di rappresentante di lista e degli ulteriori giorni di riposo compensativo, avrebbe richiesto ed ottenuto ulteriori ferie.

Il presidente della società, Vincenzo Di Baldassarre, è stato messo al corrente dell'incresciosa situazione ed ha provveduto alla pur ritardata apertura dello sportello con un sostituto.

«Purtroppo – aggiunge il primo cittadino – ci sono stati momenti di comprensibile tensione dell'utenza, pur ringraziando il presidente dell'Aca per la soluzione tampone resta tutto il rammarico nel prendere atto che agli immani sforzi compiuti dall'attuale amministratore dell'Aca e dai Comuni soci per scongiurare il fallimento della società, non corrisponde adeguata presa di coscienza e correlativa assunzione di responsabilità, soprattutto nei confronti dell'utenza, da parte di tutte le componenti aziendali».