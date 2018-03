Terremoto: ditta di Salerno restaurerà Palazzo Margherita

L’AQUILA. Si è conclusa la complessa procedura di gara relativa al recupero e restauro di Palazzo Margherita, sede storica del Comune, in piazza Palazzo.

Si tratta di un'aggiudicazione a carattere provvisorio, in attesa del riscontro dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria. L'appalto è stato vinto, con altre ditte associate, dalla Samoa Srl di Salerno che ha praticato un ribasso economico sull'importo di gara di 8.941.951 del 26,72% e un ribasso temporale del 32,05% che ridurrà il tempo di esecuzione dei lavori dai 730 giorni previsti dal bando a 497. Lo afferma in una nota l'assessore comunale alla Ricostruzione, Pietro Di Stefano.

Una volta che verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva, la ditta avrà 30 giorni per redigere il progetto esecutivo necessario prima dell'avvio dei lavori.



«Ringrazio la commissione di gara per aver lavorato speditamente e con grande professionalità - ha detto Di Stefano - era una gara di importanza rilevante, dove erano pervenute dodici proposte di progetto definitivo che andavano valutate con grande attenzione. Spero che presto si possa dare avvio ai lavori di recupero, affinchè il Comune, con i suoi organi istituzionali, possa di nuovo ritornare a occupare la sede nel centro storico della città».

Il finanziamento di Palazzo Margherita è stato in parte dovuto agli stanziamenti previsti nella delibera CIPE n. 43/2010 e, in altra parte, alla donazione della Federcasse BCC che da subito volle essere concretamente accanto alla città dell'Aquila. L'edificio presenta un elevato e diffuso danneggiamento. Sono presenti lesioni di taglio di grave entità sulle murature principalmente localizzate nelle fasce. Le volte interne sono fortemente danneggiate con lesioni di grave entità. La torre del palazzo presenta lesioni principalmente localizzate nella parte basamentale.