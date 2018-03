LFoundry: approvato un progetto per l’ambiente e l’efficientamento energetico

AVEZZANO. L’Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e il Gse (Gestore Servizi Energetici) hanno approvato un progetto di efficientamento energetico riguardante lo stabilimento LFoundry di Avezzano che si è visto riconoscere la capacità di aver mantenuto un ridotto consumo di gas naturale e, quindi, di energia elettrica rispetto alla aumentata complessità di produzione degli ultimi anni.

L’efficientamento e’ dovuto principalmente a una minor consumo di gas naturale a parità di carico produttivo, all’installazione di nuovi impianti di raffreddamento con maggior efficienza elettrica e minor impatto ambientale e al costante controllo dei consumi.

«Siamo orgogliosi di questo prestigioso risultato», commenta Maurizio Paolini, Energy and Utility Service Manager «in quanto il progetto è tra quelli che, in valore assoluto, hanno generato il maggior numero di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e, quindi, di Certificati Bianchi in Italia. Non a caso è stato riconosciuto come primo progetto a livello nazionale per quanto riguarda il numero di TEE per consumo di Energia Elettrica».

«Oltre ad aver migliorato l’efficienza energetica», dichiara Riccardo Martorelli, Chief Operation Officer (COO) di LFoundry «abbiamo contribuito in modo significativo a ridurre l’impatto sull’ambiente confermando il nostro impegno su questo tema. I minori consumi di energia e le nuove macchine di raffreddamento hanno contribuito a ridurre la quantità di gas serra emessa nell’aria, con notevole riduzione dell’impatto ambientale. Si tratta di un risultato senza precedenti» continua Martorelli «che dovrebbe far riflettere sul fatto che esempi di eccellenza assoluta nascono in contesti tecnologici di alta complessità, in contesti dove la competizione a livelli globali è spietata, in contesti che dunque stimolano la generazione di nuove idee e che divengono, come in questo caso, esempi straordinari di interesse nazionale».