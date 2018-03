Ospedale Giulianova, pochi infermieri, si accorpano i reparti. Sindacati in allarme

«Si rischia chiusura definitiva»

TERAMO. L’Asl di Teramo vorrebbe “accorpare” due reparti dell’ospedale civile di Giulianova, chirurgia e ortopedia, per recuperare personale infermieristico al fine di permettere la fruizione delle ferie estive.

Un problema, quella della carenza di personale infermieristico, che coinvolge anche altre realtà e bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi e che l’estate arrivi con il carico di lavoro aumentato (per via dei turisti) e il personale bloccato in ospedale senza poter usufruire delle ferie.

Ma la Fp Cgil non è convinta che quello dell’accorpamento dei reparti sia una soluzione adeguata e chiama i cittadini e i lavoratori a mobilitarsi «in difesa della sanità pubblica nella nostra città».

Nuova grana da risolvere, dunque, per il manager Paolo Rolleri, finito nell’occhio del ciclone solo qualche giorno fa per aver nominato in un solo colpo 6 primari, oltretutto alla vigilia del voto.

Il segretario di Fp Cgil, Amedeo Marcattili, spiega le perplessità: «il direttore generale non ha forse annunciato in campagna elettorale che avrebbe assunto 429 operatori, di cui 83 infermieri? Allora perchè, invece di chiudere reparti non assume personale per permettere la fruizione delle ferie estive?»

A preoccupare sarebbe anche il ripetersi di situazioni già vissute, come ricorda Marcettili: «8 anni fa l’Asl, sempre per garantire le ferie estive, annunciò l’accorpamento di ostetricia e pediatria a quelli dell’ospedale di Sant’Omero, con l’impegno che a settembre di quell’anno tutto sarebbe tornato alla normale attività. Era falso», ricorda il segretario provinciale, «perché i due reparti furono poi definitivamente chiusi».

Si vorrebbero far fare, ora, la stessa fine anche a chirurgia ed ortopedia?, si domanda il sindacato con inquietudine. La Fp Cgil propone azioni di lotta, «a difesa del diritto alla salute per tutti i cittadini e per la tutela del posto di lavoro dei lavoratori della sanità» e chiede il coinvolgimento delle forze politiche e sociali al grido di «la sanità pubblica non si tocca»

