Comunali Giulianova, Matromauro non ce la fa e va al ballottaggio

GIULIANOVA. Il sindaco uscente di Giulianova Francesco Mastromauro non ce la fa al primo turno e il prossimo 8 giugno andrà al ballottaggio con Fabrizio Retko.

Mastromauro, supportato da 6 liste alla fine raccoglie il 42,1% per un totale di 5.973 preferenze personali. Retko si ferma al 14,8% (2.107 voti). Poco meno di 30 punti percentuali di differenza che si potranno colmare solo con un apparentamento selvaggio.

Il candidato sindaco Franco Arboretti raccoglie invece il 13,6% (1.929 voti) mentre la grillina Margherita Trifoni il 10,1%. Anche in questo caso, come in tutti gli altri comuni, forse per i pentastellati ci si aspettava un risultato più elevato. Laura Ciafardoni (Forza Italia-Ncd) ha ottenuto appena il 7,3%, Gianluca Antelli il 6,2% e Nino Bertoni il 5,57%.

Il primo partito della città è il Pd con il 22,2% (3.021 voti), poi la lista civica ‘Per Francesco Mastromauro’ che ha raccolto l’11,4% (1.552), terzo il Movimento 5 Stelle con il 9,9% (1.353 voti). Forza Italia ha preso solo il 5% (680 voti) mentre Ncd il 2,5% (350 voti).

Comune di GIULIANOVA

[Comune superiore] - Elettori: 21.122 - Votanti: 14.863 (70,36 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo - Sezioni scrutinate consiglio comunale: Definitivo Dato aggiornato al 27/05/2014 - 12:54

Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi MASTROMAURO FRANCESCO 5.973 42,17 PARTITO DEMOCRATICO 3.021 22,26 LISTA CIVICA - PER FRANCESCO MASTROMAURO 1.552 11,43 LISTA CIVICA - AL CENTRO DELLA CITTA' 637 4,69 LISTA CIVICA - CENTRO CIVICO GIULIESE 582 4,28 SINISTRA - SINISTRA UNITA PER GIULIANOVA 289 2,12 Totale 6.081 44,80

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 42,93 RETKO FABRIZIO 2.107 14,87 LISTA CIVICA - LINEA RETTA 757 5,57 LISTA CIVICA - PER FABRIZIO RETKO 640 4,71 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 463 3,41 Totale 1.860 13,70

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 13,13 ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO 1.929 13,61 LISTA CIVICA - FRANCO ARBORETTI SINDACO 825 6,07 LISTA CIVICA - IL CITTADINO GOVERNANTE 801 5,90 Totale 1.626 11,98

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 11,48 TRIFONI MARGHERITA 1.444 10,19 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 1.353 9,96 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 9,55 CIAFARDONI LAURA 1.039 7,33 FORZA ITALIA 680 5,01 NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 350 2,57 Totale 1.030 7,58

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 7,27 ANTELLI GIANLUCA 881 6,22 LISTA CIVICA - GIULIANOVA RINASCE 560 4,12 LISTA CIVICA - FORZA GIULIANOVA 287 2,11 Totale 847 6,24

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 5,98 BERTONI NINO 790 5,57 LISTA CIVICA - GENTE IN COMUNE 774 5,70 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 5,46