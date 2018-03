Comunali Montesilvano, ballottaggio Maragno Ruggiero

ANELLI: «A CHI SI LAMENTA GLI SPUTO IN UN OCCHIO»

Il primo a commentare sui social network il risultato è stato il candidato del Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli. «Non chiedetemi se appoggiamo Maragno o Ruggero. E' come chiedermi se preferisco tagliarmi la gamba destra o quella sinistra! Il primo che si lamenta delle tasse a Montesilvano o della città gli sputo in un occhio! Altro che #vinciamoNOI, qui partono i #vaffanculodaNOI».



Ecco i consiglieri comunali più votati (fonte Comune di Montesilvano). Al primo posto Ottavio De Martinis di Forza Italia, per lui 735 preferenze. Al secondo posto la consigliera Deborah Comardi, figlia di Kennedy Pettine, fino a qualche settimana fa esponente di Sel, oggi milita in Forza Italia e porta a casa 638 voti. Al terzo posto l'ex assessore della giunta Di Mattia, Feliciano D'ignazio (Pd), per lui 548 voti. Seguono Stefano Di Blasio (Fi) con 544 voti, Barbara Di Giovanni (Ncd) con 523 voti, Manola Musa (Fi) 509 voti, Paolo Cilli 555, Ernesto De Vincentiis 447, l'ex assessore di Di Mattia oggi in Forza Italia Anthony Aliano 431, Roberto Di Pasquale (Fi) 410, Claudio Daventura (Fi) 362, Danilo Palumbo (Ncd) 351, Gabriele Di Stefano (Pd) 346, Enea D'Alonzo 340, Piero Gabriele (Pd) 326, Valter Cozzi (Ncd) 313, Federico Terrenzi (Ncd) 307, Valentina Di Felice (Ncd) 306 voti, Fabio Vaccaro con 304 voti, Maria Rosaria Parlione con 294, Stefano Di Felice 270, Corrado Di Battista (Montesilvano Futura) 267, Adriano Tocco 265, Alessandro Pompei 258, Oscaro Biferi (Ncd) 252, Federico Di Giovanni (Pd) 249, Carlandrea Falcone (Fi) 245, Angelita Palumbo(Forza Italia) 242, Stefania Di Nicola (Abruzzo Civico) 240 e Lorenzo Silli 240. Comune di MONTESILVANO [Comune superiore] - Elettori: 41.492 - Votanti: 28.890 (69,62 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo - Sezioni scrutinate consiglio comunale: Definitivo Dato aggiornato al 27/05/2014 - 09:01 Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi MARAGNO FRANCESCO 12.148 43,98 FORZA ITALIA 4.905 18,14 NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 2.179 8,05 LISTA CIVICA - MONTESILVANO IN COMUNE 2.169 8,02 LISTA CIVICA - MONTESILVANO FUTURA 1.593 5,89 LISTA CIVICA - PROGETTO MONTESILVANO 670 2,47 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 579 2,14 LISTA CIVICA - VITA DI QUARTIERE 293 1,08 Totale 12.388 45,81

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 44,85 RUGGERO LINO 8.103 29,33 PARTITO DEMOCRATICO 4.346 16,07 LISTA CIVICA - ABRUZZO CIVICO 1.857 6,86 LISTA CIVICA - MONTESILVANO DEMOCRATICA 1.585 5,86 LISTA CIVICA - SEGLI MONTESILVANO 188 0,69 Totale 7.976 29,49

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 28,87 ANELLI MANUEL 5.321 19,26 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 4.817 17,81 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 17,44 DI MATTIA ATTILIO 1.156 4,18 LISTA CIVICA - MONTESILVANO CHE VOGLIAMO 1.074 3,97 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 3,88 COLAZZILLI LORENZO 671 2,42 LISTA CIVICA - L 'ALTRACITTA' 627 2,31 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,27 FORCONI MARCO AURELIO GETULIO 221 0,80 FORZA NUOVA 157 0,58 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 0,56 Totale voti candidati sindaco 27.620 Totale voti liste 27.039 Schede bianche 455 1,57 % Schede nulle 815 2,82 % Schede contestate e non assegnate - -

MONTESILVANO. Ottima prestazione del candidato del centrodestra Francesco Maragno ma non basta per vincere al primo turno.Sarà ballottaggio il prossimo 8 giugno.Nonostante una corsa a 6 candidati Maragno al primo turno conquista un buon 44,4% delle preferenze (10.600 voti dopo 46 sezioni scrutinate su 52). Dalla sua parte una super cordata di 7 liste. Insegue il candidato del centrosinistra Lino Ruggero con il 29,1% (6.948) e 4 liste a sostegno. Solo un terzo posto per il grillino Manuel Anelli al 19,1% (4.564 voti): ieri dopo l’ottima prestazione del Movimento in città per le Europee sembrava destinato ad un risultato nettamente superiore.Solo un 4% (954 voti) per il candidato sindaco uscente Attilio Di Mattia, ex Pd ora in gara con una lista civica. Non arriva al 3% (558) Lorenzo Colazzili della lista ‘L’altra città’ che si ferma al 2,3%. In coda Marco Forconi con lo 0,8% (197 voti).Il primo partito è Forza Italia con il 18,1%. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle con il 17,6%. Pd fa terzo con il 15,6% e Ncd quarto con l’8,3%